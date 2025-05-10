生酮、斷食餓不死癌細胞！反而更兇狠　營養專家揭肺癌飲食法則

▲台大外科部主任陳晉興（右）、輔大營養科學系特聘教授許瑞芬（中）、台大醫院營養師葉宜玲（左）共著《精準營養與肺癌治療》新書發表會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

肺癌已經成為台灣的新國病，肺癌權威、台大外科部主任陳晉興分享，自己治療肺癌病患最常被問的問題大多和飲食有關，甚至有人以為「斷食可以餓死癌細胞」。營養專家表示，生酮、低碳、斷食等方式「絕對不會餓死癌細胞」，反而會是自己的細胞先餓死，且癌細胞在險峻環境下還會變得更惡劣，應該均衡飲食、先顧好自己的免疫力，才有辦法抗癌。

陳晉興攜手輔大營養科學系特聘教授許瑞芬、台大醫院營養師葉宜玲「肺癌治療與精準營養」一書，提供病人參考。陳晉興今日於新書發表會致詞表示，肺癌在國內有三項第一，發生人數、死亡人數、健保花費。發生人數方面，每年新增1.7萬人罹病，且持續上升，但這不一定是壞事，因為國內提供肺癌篩檢找出早期病患；肺癌死亡人數每年超過萬人，但趨勢已稍有平緩跡象。

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陳晉興分享，自己在治療病人時，大家最常問到的問題就是「我可以喝咖啡嗎？」、「可以喝茶嗎？」、「我可以吃甜食嗎？」、「吃什麼可以預防肺癌？」、「什麼東西不能吃？」而抗癌之路就像跑馬拉松，一定要吃對、吃好，要有充足體力和良好免疫力，才能應對起伏病期和辛苦治療。

▲台大外科部主任陳晉興（左三）希望協助肺癌患者抗癌、健康飲食，和營養專家一起撰寫《精準營養與肺癌治療》。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院院長吳明賢致詞提到，許多癌症病人誤認罹癌後不宜過多營養「要把癌細胞餓死」，實際上癌細胞還沒被餓死，病人就先被餓死了。從正確的營養觀念下手，才是治療之道。本身是陳晉興治療患者的副總統陳建仁也到場分享，許多民眾罹癌後都會煮各種料理補身體，只要蛋白質含量高，對恢復就有幫助。

均衡的飲食型態是抗癌關鍵！許瑞芬在書中提到，腫瘤細胞為了快速增生，會大量吸收葡萄糖產生能量，導致有不吃糖可以餓死癌細胞的說法，還有人提倡用低碳水、高脂肪的生酮飲食來阻斷癌細胞利用葡萄糖快速增生，延緩腫瘤生長。

許瑞芬在座談活動中直言，低碳、生酮絕對不會餓死癌細胞，癌細胞具有一項特質，越是給它險峻的環境，就會變異的更惡劣，應該要顧好的是自己本體的免疫力、細胞，才有和癌細胞打仗的戰鬥力。

很多人害怕被診斷肺癌就是等死。陳晉興指出，現在肺癌已經是可以預防、治療，早期肺癌甚至可以根治，陳建仁就是他最好的招牌。他指出，第四期肺癌五年存活率僅15%，若為第一期肺癌五年存活率則可高達95%，所以高危險群定期接受低劑量電腦斷層檢查，可以改善存活率。