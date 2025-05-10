被點名應代表前往WHA　台大名醫陳晉興：若被徵召願自費前往

▲台大外科部主任陳晉興於《精準營養與肺癌治療》新書發表會致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年世界衛生大會（WHA）將於5月19日在瑞士日內瓦登場，台灣已經是連續9年沒有獲邀，衛福部仍組「世衛行動團」前往，但受到預算刪減影響，專家成員少了10人。前副總統陳建仁今（10）日受訪直言可惜，這使台灣幫助世界各國的力道減少。被藍委陳菁徽點名應前往WHA的肺癌權威、台大外科部主任陳晉興則表示，如果部長有徵召，一定全力配合，自費前往也沒有問題。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，台灣從2017年開始就沒有獲邀參與，今年仍沒有收到邀請函則是第9年叩關失敗。

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衛福部長邱泰源昨日表示，衛福部組成世衛行動團還是會按照原來的規畫，於5月16日晚間出發，抵達後隨即開始一系列的活動。他也直言，這一次因為經費被核刪的關係，衛福部為完成本次任務到處找經費，希望讓最直接相關主管人員參與，整個行動團人數相較往年大概少了三分之一，只剩20幾個人。

陳建仁今日出席《精準營養與肺癌治療》新書發表活動時受訪表示，台灣在全球公共衛生上確實有很好的表現，「台灣可以幫忙，且台灣也正在幫忙。」這一次因為立法院刪減預算，讓10位專家沒有辦法到日內瓦去參加WHA周邊會議，他覺得相當可惜，這讓台灣來幫助世界各國的力道減少。

陳建仁表示，他希望以後有更多的人能夠去參加，讓大家見證台灣在全球衛生裡面所能夠做的貢獻，他相信這也是台灣具有慈悲善良的心，願意幫助全世界的一個典範。

國民黨立委陳菁徽日前提到，台灣有很多專家學者在國際上具有相當影響力，她也特別點名陳晉興救治1萬8000個病人、改變台灣肺腺癌指引，應邀請一同前往日內瓦。

陳晉興今日受訪時說，感謝委員愛戴、提拔，國家若有需要，很樂意隨衛福部前往日內瓦，自費前往也沒有問題，衛福部長一直很照顧提拔自己，若部長徵召，一定全力配合。