她每個月偏頭痛20天！荷爾蒙作祟　醫揭3症狀「符合2項」應就醫

▲女性偏頭痛盛行率為男性3倍，可能與荷爾蒙變動有關。（圖／達志示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲家庭主婦，長期仰賴止痛藥來應付偏頭痛，直到頭痛頻率高達每月20天以上才就醫。醫師指出，若頭痛達到中重度疼痛且已影響工作或生活、伴隨噁心或嘔吐症狀、感到畏光及怕吵，以上3個症狀中符合2個，就很有可能是偏頭痛，建議就醫進一步確認。也提醒患者，不應一痛就吞止痛藥，預防性治療才能降低頭痛發生頻率。

奇美醫院神經內科主治醫師呂冠嫻表示，根據台灣頭痛學會統計，偏頭痛的盛行率為9.1%，國內約有200萬人深受偏頭痛所苦，其中以女性為大宗，女性的盛行率高達14.4%，是男性的3倍，其中育齡婦女（30至49歲）更是平均每4人就有一人飽受其苦，多半與女性荷爾蒙變動、經期週期密切相關。

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呂冠嫻指出，偏頭痛是一種「疾病」，發生原因和壓力大、失眠、抽菸、飲食有關，然而女性患者較男性多的原因是大腦神經敏感度會受到女性荷爾蒙的波動影響，在月經前後誘發偏頭痛的發作；到更年期後，發生偏頭痛的次數則會下降。

呂冠嫻也提到，大多數的偏頭痛是單側搏動性，少部分會出現雙側頭痛。若頭痛達到中重度疼痛且已影響工作或生活、伴隨噁心或嘔吐症狀、感到畏光及怕吵，以上3個症狀中符合2個，就很有可能是偏頭痛，建議就醫進一步確認。

偏頭痛治療可分為治標的「急性止痛治療」，以及治本的「預防性治療」。台灣頭痛學會理事長楊鈞百指出，偏頭痛發生時，多數人會先服用止痛藥緩解疼痛，但止痛藥只能做為急性治療，無法減少頭痛發作的頻率。更重要的是，如果一個月服用止痛藥超過10天，反而會引起「藥物過度使用性頭痛」，導致頭痛惡性循環。

楊鈞百指出，若頭痛持續3個月、每個月發作15天以上，其中8天以上符合偏頭痛的診斷準則，並且在未經服用止痛藥下，頭痛時間大於4小時，則可能為慢性偏頭痛；據統計，有高達2%的人有慢性偏頭痛，嚴重失能且影響生活，但多數病人並未求醫。

呂冠嫻建議，當每個月發作頻率超過四天，即頭痛一周超過一次，或頭痛明顯影響生活及日常活動、急性治療藥物療效不佳時，就建議使用預防性藥物減少頭痛發作。預防性治療應持續3至6個月，病情嚴重或共病複雜的偏頭痛病人甚至需持續12個月或更久，但只要頭痛頻率顯著下降，且不再影響生活，就可以逐步減藥或停藥。