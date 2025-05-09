急性心肌梗塞合併瓣膜逆流命危！　成醫TEER手術救75歲婦

▲成大醫院跨科心臟團隊以經導管手術治療高齡瓣膜病患者，成功改善心衰與生活功能。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

瓣膜性心臟病若未及時處理，恐引發心衰竭、肺水腫，甚至危及生命，成大醫院整合心臟內外科、影像醫學及麻醉團隊，針對不同嚴重程度與類型的瓣膜病變，提供完整且個別化的「經導管微創治療策略」，協助患者擺脫喘、腫、累等困擾，重返健康生活。

成大醫院心臟血管科黃睦翔醫師指出，75歲張姓婦人日前突發急性心肌梗塞就醫，雖成功接受心導管打通阻塞血管，卻因急性二尖瓣逆流（acute MR）導致嚴重肺水腫與呼吸衰竭，需插管治療。病人因心肌壞死引發瓣膜功能急遽惡化，無法承受傳統開胸手術風險，最終團隊採行「經導管二尖瓣修補術」（Transcatheter Edge-to-Edge Repair, TEER），成功減輕逆流、改善肺水腫，病人順利拔管出院，恢復正常生活，並持續追蹤中。

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除急性病變，成大醫院對慢性瓣膜疾病亦具豐富經驗。一名58歲女性近月來行走易喘，經心臟超音波發現為中重度二尖瓣狹窄，瓣膜壓力差高達18 mmHg，嚴重影響血流。團隊安排「經皮經導管二尖瓣球囊擴張術」（PTMV）後，壓力差降至3 mmHg，喘症明顯改善，病人無須住院即返家休養。

另一位86歲男性因主動脈瓣重度狹窄致頭暈、體力衰退，甚至影響日常行走。考量高齡與多重共病風險，團隊決定進行「經導管主動脈瓣置換術」（TAVR），術後恢復迅速，病人數日內即能自行行走，生活品質顯著提升。

黃睦翔醫師強調，過往無法開胸的瓣膜病患者多仰賴藥物控制，如今隨著TEER、TAVR、PTMV等微創經導管技術日益成熟，提供高齡與高風險病人全新治療選擇，不僅安全性提升，亦有效緩解心衰症狀、改善生活功能。

成大醫院心臟醫療團隊由心臟血管內外科、麻醉部、影像醫學部等跨領域專業組成，透過「心臟團隊會議（Heart Team）」機制，針對每一位病人量身訂製治療計畫，實踐「以病人為中心」的醫療理念，全方位守護病人健康與未來生活品質。