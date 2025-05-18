「經前到經後」都能喝！醫推薦「4款女性專屬花草茶」

▲醫師提醒，只要順應身體週期、用對方法，就能讓經期不再是折磨。（圖／達志／示意圖）

文／食力

每到那幾天，妳是不是也會感到小腹悶痛、情緒起伏、甚至失眠？

月經，雖然是女性自然的節律，卻往往伴隨著各種身心不適。其實，妳不必默默忍受。中醫認為，只要順應身體週期、用對方法，就能讓經期不再是折磨，而是一次溫柔調養的好機會。

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臨床30年中醫經驗、阿利博士中醫師發現，花草茶是一種簡單卻有效的日常保養方式。它不僅溫和、天然，還能根據不同階段與體質調理身體，幫助妳慢慢找回舒適與平衡。本文將推薦4款阿利博士中醫師常用的女性專屬調養花草茶，讓每一杯茶都成為妳照顧自己的小儀式。

中醫角度：三階段經期狀況與保養須知

中醫認為，月經是氣血運行的晴雨表。若氣機不暢、血行不暢、陰陽失調，就可能出現經痛、腹脹、情緒低落等不適。經期並非單一事件，而是一個循環節律的變化過程，通常可分為三個階段，各階段的氣血狀況不同，保養方式也需因時制宜。

一、經前期：壓力大、情緒波動？此時肝氣最為活躍，若肝氣鬱結，可能引發乳房脹痛、頭痛、煩躁易怒等症狀，此時保養應以疏肝解鬱、調和氣機為主。

二、經期中：隨著經血排出，氣血相對虛弱，身體容易受寒，若形成寒凝血瘀，則易出現腹冷經痛、血塊、經血黏滯等現象。這時需要溫暖子宮、幫助氣血流暢。

三、經後期：經血排淨後，女性常感疲倦、臉色蒼白，甚至睡眠品質下降，反映氣血不足，此時需重視補養，以恢復元氣、為下次月經做準備。

中醫強調因時因人調理，不同階段與體質皆有其專屬保養重點。掌握身體節奏、搭配適合的茶飲，是打造穩定週期的重要起點。

4款推薦花草茶，每個時期都有專屬配方！

阿利博士中醫師常用以下四款天然花草，針對女性不同體質的調理需求，協助中醫治療、作為日常保養茶飲：

1、南非博士葉：安神助眠、舒緩焦躁

南非博士葉味甘、性平微涼，中醫觀點認為有助清肝火、安定心神，適合情緒緊繃、睡眠品質不佳者。其天然無咖啡因，晚間飲用不影響睡眠，現代研究亦指出其富含抗氧化成分，具抗發炎、調節神經系統等功效。不過，體質偏寒或脾胃虛弱者建議少量試飲觀察，孕期飲用前也宜請教專業醫師。

推薦體質：肝氣鬱結、易失眠、緊張型體質者。

推薦搭配：洋甘菊、薰衣草，協助舒緩神經與安定情緒。

選購建議：選擇原片型、無調味與無糖添加的純博士葉茶品。

沖泡建議：取1～2茶匙博士葉乾燥品，以熱水沖泡5～7分鐘，可回沖一次，晚間飲用尤佳。

2、玫瑰花：理氣解鬱、調經舒緩

玫瑰花性溫、味甘微苦，具疏肝理氣、活血調經之效，中醫觀點認為適合經後氣血兩虛、易感疲倦的女性。常用於舒緩情緒波動、經期不適，亦有助調節內分泌。富含天然芳香與植化素，可幫助促進血液循環、安撫神經。不過，體質偏燥或經期量多者建議少量試飲觀察，孕期飲用前也宜請教專業醫師。

適用症狀：月經前煩悶、乳房脹痛、經期不穩、輕度經痛。

推薦體質：肝鬱氣滯、情緒壓抑、易煩躁者。

推薦搭配：佛手柑、薄荷，可提升理氣效果並增添清香口感。

選購建議：以色澤粉紅、花瓣完整、香氣自然的玫瑰乾花為佳。

沖泡建議：取3～5朵玫瑰乾花，熱水沖泡5分鐘，可依口味搭配蜂蜜。

3、玫瑰果：補血養顏、緩解經後疲勞

玫瑰果性微溫、味甘酸，中醫觀點認為可補氣養血、健脾助消化，特別適合經後氣血虛弱、面色暗沉的女性調理之用。富含維生素C、果膠與多酚，現代研究指出其有助提升鐵吸收、促進膠原蛋白形成、增強免疫力。不過，體質偏燥或腸胃敏感者建議少量試飲觀察，孕期飲用前也宜請教專業醫師。

適用症狀：經後疲勞、面色蒼白、氣虛乏力、膚況暗沉。

推薦體質：氣血兩虛、經後虛弱、易感疲倦者。

推薦搭配：枸杞、紅棗，可加強補血養顏效果。

選購建議：選擇無糖、完整果實、無硫磺處理的乾燥玫瑰果。

沖泡建議：取5～8顆乾燥玫瑰果，可搭配紅棗一起熬煮10分鐘飲用。

4、乾薑：溫經散寒、改善經痛

乾薑性辛熱，入脾、胃、心經，中醫觀點認為可溫中散寒、回陽通脈，特別適合寒性體質、經期常感腹冷或經血稀薄者。常見用於改善手腳冰冷、經行腹痛等症狀。富含薑辣素，現代研究指出具有促進循環、抗發炎與止痛等作用。不過，體質偏燥或有陰虛火旺傾向者建議少量試飲觀察，孕期飲用前也宜請教專業醫師。

適用症狀：經期小腹冷痛、手腳冰冷、經血稀薄、月經來遲。

推薦體質：寒性體質、陽氣不足、經痛型體質者。

推薦搭配：紅糖、桂圓，可強化暖宮效果與口感。

選購建議：選用色澤黃褐、切面乾燥完整、無異味之乾薑片。

沖泡建議：取2～3片乾薑片，加入紅糖熱水沖泡，亦可煮沸飲用，加強驅寒效果。

花草茶輔助中醫調理月經案例分享

以下、阿利博士中醫師分享3個臨床案例，說明花草調理如何協助身體恢復健康。但提醒大家，每個人體質與需求皆不同，若身體不適仍應尋求專業醫師診治，以獲得最合適的照護。

案例一：28歲行政助理，寒凝血瘀型經痛

小芸月經來時常感小腹冷痛、經血色淡且帶血塊，手腳冰冷，即使夏天也需穿襪保暖。阿利博士辨證為寒凝血瘀型，除了使用常用的溫經湯或者少腹逐瘀湯等之外，建議她在經期前後飲用乾薑搭配紅糖與桂圓的茶飲，幫助溫經散寒、促進血流。三個月後，小芸的經痛明顯改善，也不再需要臥床休息，精神與氣色均大有提升。

案例二：33歲科技業工程師，肝氣鬱結型經前症候群（PMS）

小芳在月經前經常胸悶脹痛、煩躁易怒，甚至因小事與同事爭執。阿利博士中醫師診斷為肝氣鬱結型，除了使用中醫師常用的處方加味逍遙散或者越鞠丸之外，建議她於經前一週開始飲用玫瑰花搭配佛手柑與洋甘菊的茶飲，協助理氣解鬱、舒緩情緒。持續兩個月後，小芳感覺心情更穩定，與人相處更和諧，月經週期也漸趨穩定。

案例三：42歲職場媽媽，氣血虛寒型月經後調養

小玲為全職工作、照顧兩名子女的職場媽媽，經常在月經後感到疲憊、手腳冰冷、睡眠不佳。阿利博士辨證為「氣血虛寒體質」，除了使用中醫師常用的歸脾湯或者八珍湯等之外建議她在經後每日飲用玫瑰果搭配紅棗與枸杞的茶飲，幫助溫補氣血、提升循環。一個半月後，小玲回報精神變好、睡得較安穩，手腳冰冷與膚色暗沉明顯改善。

讓花草成為妳身體與心情的日常陪伴

月經是女生特有的身體節奏，從青春期到更年期，人生中有許多歲月都與它相伴。透過認識自己的體質，順應週期進行日常保養，即使生活再忙，也能為自己留下一點照顧的空間。

阿利博士中醫師建議除了有病找醫師、請中醫師給您用中藥根本調養體質之外，另外、也建議大家多認識天然的花草，花草的力量不在於「見效快」，而在於它能夠成為妳日常生活中的陪伴，每天一點點、慢慢地支持妳的身體，讓平衡回到最自然的狀態。

當然，每個人的體質與反應皆不同。若妳有慢性病、特殊需求，或希望找到更合適的調理方式，歡迎來找我聊聊，或者諮詢專業中醫師。願每位女生都能擁有穩定的週期、自在的身體，每一天都踏實而開心。

你應該要知道的食事

經期不適是許多女性面臨的困擾，從經前的情緒波動、經中腹痛到經後疲憊，身心都可能受到影響。若根據自身體質和經期階段，選擇合適的花草茶，如南非博士葉、玫瑰花、玫瑰果和乾薑等，就能夠幫助調理身體。