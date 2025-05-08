「酒癮」是慢性病　醫曝國人病識感低：無法靠意志力戒除

▲醫師指出，戒酒不能單靠意志力。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「酒癮」在醫學上正式名稱為「酒精使用障礙症」，屬於一種疾病。醫師指出，酒癮並非僅靠「意志力」即可戒酒，酒癮就像慢性疾病一樣，需要透過持續的各類治療及重塑遠離酒精的生活型態，但酒精成癮認知不足，個案往往低估治療需求，缺乏改變動機或即使接受治療也極易中斷。

研究指出，酒癮是一種疾病，是由於負責管控情緒、決策、思考及行為的大腦功能失調，與糖尿病、高血壓等慢性疾病類似，需要持續治療與追蹤。

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在台灣酒精取得容易，估計約有2%的成人有酒癮，卻只有極少數個案尋求治療。台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘指出，酒癮是一種慢性疾病，透過專業醫療團隊的診斷與治療，搭配個案管理師的專業追蹤與關懷，提供共病（如：憂鬱症、焦慮症、失眠）的治療安排。

張祜銘也特別提到，酒癮治療中也常發現個案有肝膽腸胃、心血管疾病或營養失調等身體上的疾病，透過和內外科的整合性照護，同時有助個案降低復發風險及減少其他身體疾病危害。

在治療上，張祜銘認為，應提倡「個案管理制度」提供個案長期關懷與持續性支持，讓個案在治療期間感受到被傾聽、接納與同理，個案管理師會根據患者的病程進展，定期進行追蹤與評估，提供個別化的建議與支持，幫助個案強化戒酒動機並因應戒酒過程中的各種挑戰。