藍委播「賴清德反萊牛影片」打臉　食藥署鬆口：可去國外查廠

▲衛福部長邱泰源（中）、食藥署長姜至剛（左）今天到立法院備詢。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

澳洲進口豬肉檢出萊克多巴胺引發關注，國民黨立委陳菁徽今在立法院播放總統賴清德在2012年時曾強力反對含萊肉進口的影片，還嗆：「為了當總統犧牲人民健康交換，乾脆不要當也罷了！」對此，衛福部長邱泰源看完並未正面回應。國民黨立委王育敏也要求食藥署要去澳洲查廠，食藥署長姜至剛回應：「這可以進一步辦理。」

立法院衛環會今舉行「澳洲進口豬腳驗出含萊克多巴胺，如何加強肉品食安查驗，讓民眾放心」專題報告，陳菁徽一上台，先播放賴清德在2012年的反萊豬萊牛的影片，可以看到賴清德在2012年反萊豬萊牛進口時曾嗆馬英九「如果說為了當總統，然後犧牲人民的健康，作為交換的條件？那我想那乾脆不要當也罷！」但如今卻完全破功，開始進口萊豬。

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陳菁徽也接著提到：「美國認為進口標示豬牛產地是貿易障礙，在之後關稅戰可能會面臨問題，未來是否會在標示上退讓？」邱泰源第一時間想請食藥署署長姜至剛回應，但隨即被陳菁徽制止，直言：「這是有政治責任的，請部長回答。」他才回應：「產地標示國內外都一體適用。」

陳菁徽繼續追問「會在標示上退讓嗎？」、「萬一有所退讓，是誰負起政治責任？」邱泰源才回應：「不管哪一位總統，責任都是守護全民食安，沒有退讓不退讓的問題，這是堅持的問題。」

而王育敏接著質詢時提到，國內在109年規定，進口國外豬牛肉都要先查廠，沒經過查廠，就不能進口，但現在卻沒有這項規定，食藥署是否可以針對澳洲豬肉暫緩進口。姜至剛未正面回應，僅表示：「農業部防檢局在100年以前就常態性進口，全世界有27個國家可以允許豬肉使用萊劑。」

王育敏再追問：「你們沒去查過廠，重新啟動查廠很難辦到嗎？可以去查廠嗎？」姜至剛鬆口回應：「這可以進一步辦理。」

但他接著說道：「自己擔任臨床醫師執業30年，沒有遇過因為吃到萊劑到急診就醫的，萊劑限量是經過全世界科學家共同努力評估，希望可以把安全轉化成安心，我要當個安心的署長。」但反被王育敏嗆：「現在國人不安心，你現在當不了安心的署長。」

針對未來是否會針對萊肉提高抽驗比率，邱泰源強調，一切都是按照規定，目前在邊境有人工智慧保護措施，未來也不會改為百分百逐批查驗。