急診醫證實「3種情況」能用可樂急救　但切勿自行嘗試

▲可樂。（示意圖／Pixabay）

文／常春月刊

相信大家可能都聽過長輩們講過可樂可以拿來洗大腸，這件事情還不是隨便說說！提到可樂或是汽水，多數的人都可能會與「三高」、「肥胖」、「心血管疾病」甚至是「結石」聯想在一起，但在急診有時候一瓶可樂或汽水反而可以解決不少問題！

可樂3大特點 有助急診治療

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急診柯南．翁梓華醫師指出，急診醫師眼中的可樂：高糖、酸性、有咖啡因，正因為具有這三項特質，變成急診醫師手中可以用來治療疾病的好用之物：

1、高糖份：含有豐富的葡萄糖、也有果糖

2、酸性：屬於碳酸飲料，其中具有碳酸、磷酸

3、有咖啡因：其中含有添加微量咖啡因，讓消費者在使用完之後能夠醒腦

可樂治療疾病 這3情況最常見

翁梓華整理幾個常見急診醫師會拿可樂來治療病人的情境：

．低血糖：特別是糖尿病的個案，如果在服用口服降血糖藥，或是不小心施打過量胰島素後，會引發低血糖的問題，這時候為了要測試病患是否能夠脫離「用點滴補充糖分」，常會請病人去買甜食或是甜的飲料來進行血糖補充，而含糖汽水這種能快速升糖的效果，自然而然就成了急診醫師的最愛。

．溶解糞石：這也是可樂被多篇實證醫學證實「最便宜有效」。治療因為糞石導致腸道阻塞的方法，人類多數的糞石（Bezoars），是因為攝入過多植物纖維無法消化，在腸道積累，最後鈣化而形成的「無法消化」之物，當糞石過大無法排除，就可能會導致「腸道阻塞」，而可樂中因為含有高量的碳酸與磷酸，能夠溶解植物纖維，剛好能夠溶解植物纖維所形成的糞石，甚至有醫師在做疑似糞石導致的腸道阻塞時，會標配可樂，在必要時用來溶石用。

．促進腸胃蠕動：除了可樂內所含的咖啡因能促進腸胃蠕動之外，可樂中的果糖，也被證實能夠讓腸胃道內稍微處在高張狀態，讓水分更容易留在腸道內，兩者的交互作用下，會讓腸胃蠕動加速，對於腸胃道蠕動不順暢的個案，能起到不錯的促進作用，此外，可樂中含有的糖分，也能補足腸胃蠕動不足個案無法進食時所缺的糖分。

可樂多為緊急救治 千萬勿自行嘗試

雖然可樂是急診醫師的輔助治療工具，但翁梓華提醒，別因為看了這篇文章就開始狂喝汽水，汽水在臨床上的用途，多只是「緊急救治」使用，容易低血糖的個案，還是要回到門診調整糖尿病用藥；被診斷有糞石或是腸胃蠕動有問題的個案，還是要搭配腸胃科醫師的藥物與日常生活飲食的調整，千萬別本末倒置，最後反而讓身體累積過多的負擔！

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