國中女生下巴臉頰爆滿痘！中醫揭5原因造成「體內火熱」

▲青春痘雖非重大疾病，卻可能造成心理影響。（圖／台南市立醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名15歲女國中生，下巴及雙頰布滿大小不一的紅色丘疹，且於熬夜或月經前症狀加劇。中醫師指出，青春痘就中醫觀點是因為「體內火熱」引發皮脂腺過度分泌及發炎反應。建議可依個人體質選用清熱解毒、疏風清熱、燥濕作用的中藥，降低體內火氣，改善痘痘。

收治個案的台南市立醫院中醫部醫師江驊修指出，青春痘不僅發生在青春期，20至40歲的成年人也常見，主要成因包括毛囊角化異常、皮脂腺分泌增加、痤瘡桿菌滋生及毛囊發炎等，常表現為粉刺、膿皰、囊腫或癜痕等，常出現在臉部、胸口與背部，長期配戴口罩產生的摩擦也可能加重症狀。

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江驊修分析，青春痘在中醫上稱為「痤疿」、「面皰」、「肺風粉刺」或「酒刺」，認為與體內火熱有關。造成體內火熱的原因包含飲食不節、過度食用辛辣油膩食物、壓力大、熬夜及荷爾蒙失調等，導致肺經血熱、心火旺盛、肝火上炎、衝任失調等失衡現象，進而引發皮脂腺過度分泌及發炎反應。

該名女國中生正是為因熬夜與壓力造成的相火妄動型青春痘。經過一個月以「滋陰清熱解毒」為主的中藥治療後，痘痘明顯減少，顏色也逐漸淡化，有效改善了長期以來的困擾。

▲依個人體質選用清熱解毒、疏風清熱、燥濕作用的中藥，協助降低體內火氣，改善痘痘狀況。（圖／台南市立醫院提供）

江驊修表示，中醫治療青春痘會依據個人體質進行辨證論治，透過望聞問切找出病因，使用黃連、金銀花、連翹、菊花、生地黃、甘草等具有清熱解毒、疏風清熱、燥濕作用的中藥，協助降低體內火氣，改善痘痘狀況。

除了中藥調理，江驊修建議多攝取蔬果等高纖維食物，減少辛辣刺激性食物（如辣椒、生薑、胡椒、大蒜、酒、咖啡）及高油高糖食物，以降低皮脂腺分泌及體內發炎反應，補充足夠水分，促進代謝與排毒。此外，避免過度清潔導致肌膚受損，熬夜及久坐不動等習慣。透過適度運動與規律作息，有助於調節內分泌、減輕壓力，達到預防與改善青春痘的效果。

江驊修提醒，青春痘不僅對外觀造成影響，有時也會影響心理健康，導致焦慮、缺乏自信，若反覆發作、症狀嚴重，應尋求專業醫師診治，也可參考透過中西醫結合的方式來改善膚況。