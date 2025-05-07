國中生「1天1杯酒↑」比率增　國健署：14歲前開喝依賴性飆4倍

▲專家提醒，長輩要避免在青少年面前飲酒。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

青少年除了抽菸問題，還要留意飲酒問題！根據國健署調查，有超過4成的國中生及高中生皆為「因家人、朋友及同學或其他人喝酒，而跟著喝酒」，但青少年早期飲酒，恐增加成年後對酒精的依賴，拒酒文化更應由生活周遭的家庭及學校落實。

依據國健署112年青少年吸菸暨健康行為調查結果顯示，過去30天內飲酒率，國中生為11.4%，較110年14.1%降低；而高中職生為30.4%，較110年30.6%降低。其中過去30天內，有喝酒的日子中，通常一天喝1杯以上的比率，國中生為65.5%，較110年63.3%略升；而高中職生為75.4%，較110年76.3%下降。

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國健署調查進一步分析平常喝酒的原因，國中生及高中生皆為「因家人、朋友及同學或其他人喝酒，而跟著喝酒」，皆占44.7%。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，青春期是行為改變及大腦建構的關鍵時期，青少年的大腦特別容易受到酒精的影響，早期飲酒不僅會與成年後更高的飲酒頻率與酒精攝取量有關，也會增加酒精依賴、心理健康和社會危害的風險，研究指出，在14歲之前開始飲酒的人對酒精依賴性為20歲以後開始飲酒者的4倍。

青少年仍在發育階段，飲酒的年齡越小，越容易增加成年後的危險行為或酒精相關疾病的風險。因此國健署呼籲，青少年應避免或停止飲酒，並儘可能不飲酒或延後飲酒的年齡，選擇以茶水代酒，不出入可能出現飲酒的聚會場合，或改以其他娛樂或運動等方式，達到自我管理避免飲酒。

另外，羅素英也提醒，家長及親友們，為了孩子的健康及安全，應主動提醒飲酒對身體和行為的影響及如何避免喝酒，防止受到同儕影響而接觸酒精飲料，並以身作則，不讓孩子接觸到酒品，也不要在孩子面前喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未成年請勿飲酒。