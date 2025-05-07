專訪／陳亮恭推5項防老措施　關渡居民失能率3年降低3%

▲高齡醫學權威、台北關渡醫院院長暨國立陽明交通大學特聘教授陳亮恭醫師。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣面臨高齡化浪潮，健康老化成為重大課題。國內高齡醫學重要推手、台北關渡醫院院長陳亮恭接受《ETtoday新聞雲》專訪分享自己投入高齡醫學領域其實有點「陰錯陽差」，不過從研究、驗證效果，現在已經來到「真正改變社會」的階段。他在關渡地區進行社會導入性實驗，把預防身心功能下降的5項措施推廣到社區之中讓民眾參與，3年下來，當地居民失能失智風險下降3%，確實看到成效。

陳亮恭醫師長年致力於高齡醫學、老化機制與失能預防研究，推動以活躍老化為核心的健康管理觀念，強調從營養、運動、心理健康及社會參與多方面著手，全面提升高齡生活品質。史丹佛大學發布「2024 全球2%頂尖科學家」排行榜，陳亮恭更是連續五年蟬聯國內第一。

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談起踏入高齡醫學領域，陳亮恭笑稱「這有點陰錯陽差」，他剛升任主治醫師正在尋找研究方向，那時政府推出了一項特殊獎學金，是專門用於培養政府覺得未來有需要，目前仍沒有人投入的特殊科醫師，老人醫學就是其中一項。也因此，他申請到這個短期獎學金前往牛津大學進修，不同於學習單一醫療技術，他是把相關制度設計、建立模式等都進行鑽研瞭解。

▲高齡醫學權威、台北關渡醫院院長暨國立陽明交通大學特聘教授陳亮恭。（圖／取自陽明交通大學官網）

陳亮恭回國後，剛好碰上退輔會與榮總體系力推高齡醫學，陳亮恭回想，當時的主委認為台大和榮總都很頂尖，相關發展應該要有差異，剛好榮總擁有大量的高齡榮民病人，更適合發展這個領域高齡醫學。其實榮民人數正逐年減少，但他們知道，高齡醫學發展起來，是在為未來的台灣社會在做準備。陳亮恭就在這樣的背景下展開他的高齡醫學工作，而且經歷了幾個階段的發展。

第一階段：驗證國外模式在台灣的有效性、建立醫學模式

陳亮恭說，台灣以前沒有高齡醫學，所以第一步就是去驗證國外做法是否適用於台灣。他們再依照台灣環境設計差異性，發展整合照護，包含建立「整合門診」，甚至整合到病房，再延伸到出院後的照護安排。

陳亮恭指出，過去國內長者出院的時間點在「疾病好了，身體尚未恢復」，此時回家反而造成許多困擾，這點國外很早就注意到，且建立制度承接這些還需要恢復的病患，等狀況再稍好一些再回家，他便開始投入建立模式並寫成論文，所幸後續健保署都轉化為政策。

第二階段：深入研究台灣人的老化過程

為了瞭解台灣人老化的過程與其他國家的相同處與差異處，陳亮恭開始進行相關研究。他特別花很多時間關注在「衰弱」與「肌少症」這些議題，從流行病學、基因、影像到生物學相關研究，累積很多資料並且有所創建。

陳亮恭與團隊還定義出新的病理概念「身智衰退症（PCDS）」，指的是尚未產生失能和失智，但已出現行動力以及認知功能缺損的族群，在所有人中約占2成。

陳亮恭指出，追蹤發現，這些族群未來不僅失能風險高，失智和死亡風險也高。研究團隊便開始找尋發生原因，更重要的是，透過許多臨床試驗證實這樣的狀況是「可以扭轉的」。

▲東森栢馥健康講座邀請陳亮恭院長分享健康長壽的做法。（圖／記者徐文彬攝）

第三階段：將研究成果落實到社會「真正改變社會」

在經歷從研究到證明有效，現在正在進行的階段已經來到要真正改變社會，陳亮恭說，成果必須讓大家用到，不然研究就只是一篇論文而已，他要做的事情是「社會導入性實驗」。

陳亮恭所在的關渡地區是5萬5千人社區，其中老人就有1萬多人。他指出，要防範長者失能與失智發生，生活中有5措施應該去做，分別是：身心鍛鍊如運動，優質飲食攝取好的營養，社會心理方面著重與朋友社交互動、健康生活如定期健檢，最後是慢性病等疾病管理。

陳亮恭把這5件事情包裹成一套，提供關渡社區民眾可以使用，例如可以免費到關渡學院運動，提供認知訓練課程等，還有慢性病管理，把資料從社區整合到醫院，再連結AI。且不僅是醫院推行的措施，他們也追求外溢效果，拍youtube衛教、社群宣導，讓居民知道周遭人在運動，透過不同管道驅使大家願意去改變。

相關計畫在關渡推行3年，已經看到成效！陳亮恭說，為了評估成效，他們先發展一個可以評估未來5年、10年失能風險的問卷工具，由醫療團隊在社區內隨機找1千人進行評估，在介入3年後，再次隨機找千人進行評估，結果發現關渡居民失能失智的風險平均下降2至3%。

陳亮恭說，他們投入措施，真正來參加、接受服務的人可能接近千人，但是影響卻可以擴及到一萬多人，這樣的外溢效果才是改變社會的動力。關渡模式成功後，目前正將此模式推廣到北榮體系的7個分院。陳亮恭說，因為社區屬性不同，要有不同策略，他會協助使用同樣原則，找尋資源、發展合適的社區健康長壽的創生。