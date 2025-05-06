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輔大醫院火警初判「空調設備異常」　無人傷亡、醫療不受影響

▲▼輔大醫院急診室火警。（圖／輔大醫院提通）

▲輔大醫院急診室火警。（圖／輔大醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

新北市新莊區輔大醫院6日晚間6點多突傳火警，院方晚間說明，院內急診室電腦斷層（CT）造影室發生火警警報，隨即完成區域封鎖，現場無明火產生、無人員傷亡，後續確認為空調設備異常，明（7）日火災鑑識中心派員鑑識。院方也強調，院內醫療作業正常運作，急診服務未受影響，後續會全面檢視視造影設備與電力系統安全性，確保院內環境安全。

輔大醫院晚間發布今（6）日傍晚急診室電腦斷層（CT）造影室發生火警警報說明如下：

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一、今日傍晚18時45分，本院急診電腦斷層（CT）造影室空調出風口突見濃煙冒出，院內消防系統即時自動啟動警報，並同步切斷儀器電源、關閉造影室周邊防火門與降下鐵捲門，完成區域封鎖作業，同時本院機電人員陪同新北市消防局陳崇岳局長及曾天柔大隊長巡檢1、2樓所有管線及管道間，確認無煙竄流，並依規定程序迅速疏散造影室內病人與陪同家屬，並啟動現場應變處置機制。

二、現場無明火產生、無人員傷亡，造影室已依照安全規範暫停使用，完成通風與降溫，將通知廠商進行設備檢修，詳細起火原因待消防火警鑑識科釐清。

三、目前院內醫療作業正常運作，急診服務未受影響，此外，醫院也將全面檢視造影設備與電力系統安全性，強化火災預防措施，確保院內環境安全無虞。

經查，確認為空調設備異常，未有燒毀起火現象，明（7）日火災鑑識中心派員鑑識。

▲▼輔大醫院急診室火警。（圖／輔大醫院提通）

▲輔大醫院急診電腦斷層（CT）造影室空調出風口突見濃煙冒出。

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