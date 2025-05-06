「KiKi、六福萬怡」都上榜！北市抽驗蔬果9件違規

▲紅辣椒農藥超標。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北市政府衛生局定期至本市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，檢驗結果9件產品不符規定，其中「KiKi ATT 4FUN信義店」及「台北六福萬怡酒店」各有一件紅辣椒不合格，另momo購物網販售的「大叔嚴選生鮮蔬果宅配」有羅勒跟菜豆兩項不合格。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「紅辣椒」3件；「九層塔」2件；「青蔥」、「韭菜花」、「菜豆」、「香菜」各1件，各檢出1-5項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，均屬高風險農產品，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。

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「KiKi ATT 4FUN信義店（大地美饌有限公司）」的「紅辣椒」檢出殺蟲劑陶斯松0.03ppm（標準：不得檢出）、殺蟲劑可尼丁0.09ppm（標準：0.05ppm以下）、殺線蟲劑福賽絕0.01ppm（標準：不得檢出）、殺菌劑撲克拉0.04ppm（標準：0.01ppm以下）、殺蟎劑賜派芬0.02ppm（標準：0.01ppm以下），該產品來源廠商為有限責任嘉義縣嘉農果菜運銷合作社。

「台北六福萬怡酒店（六福開發股份有限公司南港分公司）」的「紅辣椒」則檢出殺蟲劑可尼丁0.31ppm（標準：0.05ppm以下），該產品來源廠商為雲林縣廖姓業者。

「momo購物網」大叔嚴選生鮮蔬果宅配則是「白梗九層塔（羅勒）」及「菜豆」兩項不合格，白梗九層塔檢出殺蟲劑賽滅淨4.9ppm（標準：1.0ppm以下）、殺菌劑達滅芬5.8ppm（標準：2.5ppm以下）；菜豆檢出殺蟲劑克福隆0.02ppm（標準：0.01ppm以下）、殺蟲劑芬化利0.2ppm（標準：0.1ppm以下），兩樣產品來源廠商均為中年大叔食品有限公司。

另已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

林冠蓁表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台北六福萬怡回應，該酒店向來注重食品安全，除要求進貨之農產品廠商定期提供產品檢驗合格證明，並每季請第三方公正單位進行自主性原料抽驗，且於每項蔬果料理前，皆須依循衛福部「先浸泡、後沖洗、再切除」三步驟，確保食品安全。惟檢驗當日直接從冷藏倉庫拿取辣椒提供衛生局查驗，尚未進行料理前之蔬果清洗的三步驟，且並未提供予客人食用。

六福萬怡表示，一得知該貨之檢驗結果後，立即全面退貨，同步再次提升食安把關標準，已改用永續耕作之有機農產品辣椒等食材，「我們必定以最嚴謹的態度管理並建構安全的餐飲環境，以不辜負廣大消費者的信任與期待。」