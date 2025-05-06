蚊子最愛5種人　醫：對「羧酸」特別敏感

▲蚊子是許多人最討厭的生物。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

代謝科醫師陳潔雯表示，春夏交替的時節，天氣漸暖，蚊子也開始活躍。她提到，蚊子的嗅覺受器對「羧酸」特別敏感，最愛5種人，像愛運動、是容易流汗、新陳代謝快的人；另外，避免蚊子叮咬4個小撇步，例如勤洗手、均衡飲食。

陳潔雯在臉書說，你是否發現一到戶外，只要稍微停下來休息，蚊子就瘋狂來襲，朋友悠閒自在，只有你被叮得滿腿包？晚上開窗透氣，卻聽見蚊子嗡嗡作響，結果半夜爬起來拼命抓癢？如果你總是成為蚊子的「行走補蚊燈」，那麼你可能要開始關心你的皮膚狀況了。

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為何某些人特別招引蚊子叮咬？陳潔雯指出，報章媒體說法很多，包括二氧化碳呼氣、體溫和體味、血型、血糖、常食用大蒜或香蕉、愛吃肉、女性與兒童等，都是易招來蚊子青睞的原因。

陳潔雯提到，但在2022年，由洛克斐勒大學（The Rockefeller University）發表於國際期刊《Cell》的3年研究則指出，蚊子嗅覺主要來自於特殊的「嗅覺受器（olfactory receptors）」，受器主要分布在蚊子的觸角和下顎鬚，負責偵測空氣中的化學分子；其中，蚊子的嗅覺受器對「羧酸」特別敏感，所以皮膚中羧酸濃度較高的人，容易成為蚊子的目標。

▼天氣變暖，蚊子也開始活躍。（達志／示意圖）



陳潔雯說，除了天生皮膚的羧酸體質，人體皮膚表面的微生物群（包含益生菌），也會產生對蚊子的吸引力；這份研究也指出，皮膚微生物可分解皮脂，進而產生多種有機酸，包括乳酸、乙酸及羧酸，影響皮膚的pH值與氣味組成，若皮膚菌叢的活動增加羧酸濃度，就會產生對蚊子的吸引力。

陳潔雯指出，所以皮膚菌叢組成不僅影響肌膚健康，還可能決定你是否是一塊「蚊子磁鐵」（mosquito magnets）！蚊子最愛的5種人：

1、新陳代謝快的人

身體代謝旺盛，皮膚細胞更新速度較快，會產生較多皮脂，而皮脂經微生物分解後釋放出更多羧酸，進而吸引蚊子。

2、容易流汗的人

汗水中的成分（如乳酸、氨基酸）會影響皮膚微生物的生態，促使菌叢分解皮脂，增加羧酸生成，使蚊子更容易鎖定目標。

3、皮膚菌叢豐富的人

皮膚表面的微生物種類與數量較多，細菌會分解皮脂並轉化為多種有機酸，其中羧酸正是蚊子最敏感的氣味之一，使這類人的體味對蚊子特別具吸引力。

4、懷孕中的女性

孕期荷爾蒙變化會導致體溫上升，同時新陳代謝加快，促使皮脂腺與汗腺分泌增加，進而加速羧酸產生與釋放。

5、愛運動的人

劇烈運動會提升體溫，並促進汗腺與皮脂腺分泌，汗水與皮脂經皮膚菌叢分解後，會釋放更多羧酸，讓蚊子更容易追蹤氣味來源。

陳潔雯分享，避免蚊子叮咬4個小撇步：

1、維持皮膚清潔，減少皮脂堆積。



2、均衡飲食，減少高脂高糖攝取。



3、勤洗手，降低皮膚上的羧酸累積。



4.、保持乾爽，降低細菌繁殖機會。

陳潔雯寫道，透過維持良好的皮膚生態平衡，降低羧酸濃度，搭配正確的防蚊策略，就可以有效減少蚊子叮咬，不再成為人體捕蚊燈！

▼您常被蚊子叮嗎？（示意圖／CFP）

