夏天養生應護心少動怒！　紅色、酸味食物有助安神收汗

文／NOW健康

衛福部最新統計，國人死於心血管病人數已超越癌症死亡人數，《黃帝內經》聖人不治已病，治未病，預防勝於治療，中醫認為「春養肝，夏護心，秋養肺，冬補腎，四季養脾胃」，民眾應把握立夏養心好時機，以免旺盛心火損身也傷心。

立夏開始晝長夜短氣溫高 避免心火過旺傷心神

根據世界衛生組織統計，2022年全球成人過重及肥胖人數由1990年的25%上升至43%；台灣國民健康署2018至2022年國民營養健康調查顯示，50.8%的18歲以上成年人達到過重及肥胖標準依據；112年十大死因統計資料顯示，心臟疾病及腦血管疾病分別為國人死因第2名及第4名，且國人死於三高（高血壓、高血糖、高血脂）慢性病人數計6萬8,000人，已超越癌症死亡人數5萬3,000人，健保每年「三高」相關疾病醫療支出高達1,700億元。

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2025年5月5日是立夏的日子，立夏開始，晝長夜短，氣溫升高，容易使人心浮氣躁，《黃帝內經‧素問‧四氣調神大論》提到夏季養生應要「使志無怒」，不輕易動怒，盡量維持心情平和舒暢，以避免心火過於旺盛傷心神。

夏天因為炎熱的天氣而躲在冷氣房，或在戶外正中午進行激烈運動，大汗淋漓，兩者皆過猶不及；夏季養生應要「使氣得泄」，適度流汗排出身體裡的熱氣，流汗過多反而耗氣傷陰，建議可選擇散步、慢跑、打太極拳等運動，並在運動過後補充水分。

夏天養心可補充紅色食物 桑葚、紅西瓜、山楂入列

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師陳安青說，中醫認為「春養肝，夏護心，秋養肺，冬補腎，四季養脾胃」。根據陰陽五行五臟與五色的對應，夏天屬火，火氣通於心，而心臟對應紅色，紅色入心，可以多補充紅色的食物；夏天流汗較多時，酸味食物具有收斂的特性，適當吃酸能預防流汗過多，生津止渴，夏天盛產的桑葚、紅西瓜、紅棗、番茄……等，都是養心好食材。

5月不只二十四節氣立夏，5月11日便迎來母親節，緊接著是月底連假端午節，除了家人團聚及感恩意義，國人喜歡吃大餐慶祝，端午習俗美味的粽子更是不可少，每每大餐過後總是會因為不小心飲食過量，造成胃部飽脹消化不良等腸胃道症狀，此時喝一杯山楂茶或仙楂餅，都能幫助消食除油解膩。

陳安青指出，山楂其實就是俗稱的仙楂，屬於薔薇科植物山里紅的乾燥果實，山楂性微溫，味酸甘，入脾、胃、肝三經，以中醫以形補形的概念，山楂中空與血管相似，因此有助血管運行，山楂能刺激分泌胃酸和胃蛋白酶，加強燃脂和提高消化速度，中醫常用於治療胃病、心血管疾病。山楂最被熟悉是製成花形狀的仙楂糖，需注意若是甜度較高的山楂糖就不能吃太多，想達到消食化瘀的功效最好是山楂乾以熱水沖煮效果最好，胃酸過多、胃潰瘍或腸胃功能較弱的人，避免空腹或大量食用山楂，以免引起不適。

定期健康檢查掌握血脂狀況 降低罹患三高相關疾病風險

總統賴清德政府設下目標，2030年要達成降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3，呼籲國民定期健康檢查掌握血脂狀況，降低罹患三高相關疾病的風險。

國民健康署自114年起擴大「成人預防保健880方案」，提供30至39歲民眾每5年1次、40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次免費成人預防保健服務，建議民眾善加利用，早發現異常、早期管理（血脂正常值：總膽固醇＜200 mg/dl、三酸甘油酯<150 mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<130 mg/dl、高密度脂蛋白膽固醇：男性>40 mg/dl；女性>50 mg/dl）。



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