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首批萊豬「澳洲冷凍豬腳」輸台！食藥署：不會公布流向

食藥署署長姜至剛。（圖／記者趙于婷攝）

▲食藥署署長姜至剛說明萊豬進口。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣自110年元旦開放萊豬進口，4/29有首批萊豬輸台，引發社會關注。食藥署署長姜至剛今日表示，未來邊境查驗仍將維持2至10%的一般抽批比率，且根據食安法規定，不會針對合法產品要求標示或公布流向。

首批萊豬為澳洲進口的「冷凍豬腳」，符合殘留容許量0.01ppm。姜至剛指出，110年1月1日至114年4月30日邊境報驗豬肉及豬雜碎共計2萬5,466批，檢出萊克多巴胺計1批，其中檢出萊克多巴胺超標不合格為0批，於後市場對進口及國產之豬肉產品共抽驗1萬8,501件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），結果皆合格。

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姜至剛強調，所有放行產品，都在科學分析下可接受風險，「豬肉儀表板」皆會透明揭露檢驗結果，未來也持續依食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查辦理。他也直言，根據食安法規定，不會針對合法產品要求標示或公布流向。

而首批被驗出萊克多巴胺的澳洲冷凍豬腳進口業者的「品田國際農畜股份有限公司」則發表聲明致歉，表示在採購肉品時，已明確要求供應廠應提供零檢出萊克多巴胺的產品，會針對該批產品進行複驗，在還沒釐清與國外廠商的責任歸屬之前，不會對該批貨品進行任何販售、分裝，若查驗屬實會將肉品銷毀。

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關鍵字： 萊豬 萊劑 萊克多巴胺

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