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醫每天吃披薩卻瘦10公斤！親曝「1種蔬菜」減脂

▲▼披薩,pizza,美食,食物。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有醫師分享，常常吃pizza和番茄，結果瘦了10公斤。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙于婷／台北報導

番茄是常見的蔬果，更是減重好食材。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，以前在美國進修時，每天中餐都是番茄加披薩，沒想到不知不覺瘦了10公斤，關鍵就是番茄，番茄可以讓身體更能夠處理糖分和脂肪，減少內臟發炎與脂肪堆積的風險。

張家銘說，現代人壓力大、常熬夜、外食多、又離不開手機和污染，這些都讓體內累積了大量的自由基，這種「壞分子」會攻擊細胞、破壞DNA，讓我們老得快、發炎多、癌症風險也跟著上升，而番茄中豐富的茄紅素就像細胞的防彈衣，能夠主動抓住這些自由基，降低細胞損傷的風險。

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尤其是針對攝護腺癌、乳癌、口腔癌，研究已經發現，茄紅素能影響基因表現、抑制癌細胞生長，甚至有機會延緩腫瘤的發展。張家銘直言，說番茄是「天然癌症防火牆」，一點都不為過，而且不只防癌，番茄更有助控糖和減脂。

根據研究顯示，茄紅素可以「降低胰島素阻抗、穩定血糖、幫助脂肪細胞代謝正常化」。張家銘指出，簡單來說，番茄讓身體更能夠處理糖分和脂肪，減少內臟發炎與脂肪堆積的風險，這些不是短期能看見的「爆瘦成果」，但能幫助長久維持健康體態。

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關鍵字： 番茄 pizza 減重 瘦身

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