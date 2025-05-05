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膽管癌10年增4成　化療僅延命8個月

▲▼拉垮新陳代謝食物。（圖／Unsplash）

▲平常若吃過油、過甜，得到膽管癌的機率將比一般人高。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／台北報導

近年不少名人罹患膽管癌過世，例如前駐泰國代表李應元、前海基會董事長辜振甫之子辜啟允等；醫師說，此症發現時多已無法手術，即使接受化療，存活期也僅8至10個月。根據國內最新研究，若有血糖偏高等代謝異常，罹患膽管癌風險將顯著上升，故日常生活務必控制飲食、運動、體重，以防膽管癌剝奪生機。

針對膽管癌，中華民國癌症醫學會理事長、林口長庚醫院腫瘤科教授陳仁熙曾於接受《ETtoday新聞雲》訪問時說， 膽管癌依腫瘤發生位置可分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、膽囊癌及壺腹癌，多難早期發現，且診斷不易，加上侵襲性強、惡性度高，故被冠上「隱藏版癌王」的稱號。

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陳仁熙指出，膽管癌過往治療選項與效果皆相對有限，患者中約3成可手術治療，但效果有限且易復發；若無法手術，接受化療也僅2至3成患者腫瘤縮小，存活期剩8至10個月

國內最新研究證實代謝異常與膽管癌息息相關，研究團隊成員、陽明交通大學臨床醫學研究所教授李美璇說，此屬較少見癌症，但在亞洲發生率偏高，尤其是肝內膽管癌，根據衛福部資料，過去10年間新增人數已增逾4成，另肝外膽管癌也增約2成，趨勢均持續上升。

要減輕膽管癌風險，李美璇強調，關鍵在於預防代謝症候群，民眾在生活中必須注意飲食控制，少吃高油、高糖與加工食品，多攝取高纖蔬菜、全穀類與優質蛋白質；其次，每週最好進行150分鐘以上的中等強度運動如快走、游泳等；再者，應定期量測腰圍與體重，及早警覺腹部肥胖問題。

在治療方面，陳仁熙則說，「免疫合併化療」的出現，已為膽管癌病人帶來更多希望；根據臨床試驗，晚期膽管癌及早使用免疫檢查點抑制劑合併化療，可降低20%的死亡風險，整體存活期超過1年，部分甚至可存活2年以上， 也為病人爭取到更多與親友相處的時間。

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關鍵字： 膽管癌 預防 健康 免疫治療 代謝異常

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