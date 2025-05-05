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專家追蹤500萬人破解「隱藏版癌王」　肚子大、血糖高慎防膽管癌

▲▼減肥,腰圍,減重,胖子,鮪魚肚。（圖／Pixabay）

▲腹部肥胖等5種代謝異常，樣樣都會使膽管癌風險上升。（圖／Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

代謝症候群已知與許多疾病如糖尿病等有關，但引發癌症的威脅較少被關注，而國內一項追蹤約500萬人的全球最大規模研究顯示，若已有代謝症候群，日後罹患膽管癌的風險恐提高20%，且身上代謝異常愈多，風險愈高，最高可達67%。

膽管癌的發生率、存活率與俗稱癌王的胰臟癌相差無幾，但民眾認知有限，因此也被稱為「隱藏版癌王」，而醫界過去觀察到糖尿病、肥胖恐提高膽管癌風險，但國人常見的代謝症候群與膽管癌關係則不明確。

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這項探討膽管癌與代謝症候群關係的最新研究，由來自陽明交通大學、中研院、輔仁大學、長庚醫學大學、美國國衛院等多位專家進行。團隊成員之一、陽交大臨床醫學研究所教授李美璇說，代謝症候群診斷條件包含腹部肥胖（男腰圍≧ 90公分、女≧ 80公分）、血糖偏高、血壓偏高、三酸甘油酯偏高、高密度膽固醇（好膽固醇）偏低等5種代謝異常，只要有其中3種即確診。

據統計，台灣近年代謝症候群的盛行率相當高，多在25%至30%之間，平均每3到4名成人中有1例。

對於此研究內容，李美璇說明，國內40歲至64歲中壯年族群的代謝症候群盛行率至少有32%，故團隊鎖定40歲以上、近500萬名國人健檢紀錄，並結合癌症登記報告、死因統計等資料，平均追蹤7.6年，經詳細分析後發現，只要罹患代謝症候群，日後發生膽管癌的機率將上升20%。

此外，團隊發現即使不是代謝症候群病人，但只要身上有5種代謝異常中的1種，膽管癌的風險平均便會增加10%至15%；若已確診代謝症候群，且5種代謝異常無一不缺，則膽管癌風險更將進一步升高67%。

李美璇並指出，研究顯示，在5種代謝異常中，以血糖異常影響最大，若已形成糖尿病，則膽管癌風險會比正常血糖者高出38%；此為全球最大規模針對代謝症候群與膽管癌風險的前瞻性世代研究， 成果日前已發表於國際頂尖醫學期刊《Hepatology》（肝臟學）。

▲李美璇 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲李美璇與團隊合作的大型研究，證實代謝異常與膽管癌息息相關。（圖／李美璇提供）

李美璇表示，從公共衛生角度來看，衛生部門應加強全民認知代謝症候群與癌症的風險關係，並推動社區健康促進計畫，鼓勵定期健檢與早期介入，以降低癌症威脅。

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關鍵字： 健康 癌症 代謝症候群 膽管癌 研究

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