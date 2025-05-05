青春痘纏身不敢笑！15歲女學生靠中醫清熱解毒　臉蛋恢復光滑自信回來了

▲青春痘雖非重大疾病，卻可能造成心理影響，若反覆發作、症狀嚴重，應尋求專業醫師診治，恢復自信與健康。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

青春痘不僅是青少年常見困擾，也常延伸至成人階段，不僅影響外貌，還可能造成心理壓力，台南一名15歲女國中生因臉部痘痘嚴重、常遭同儕取笑，連照鏡子都沒信心，所幸經中醫「清熱解毒、滋陰降火」治療後，臉上痘痘顯著改善，終於重拾笑容與自信。

台南市立醫院中醫部江驊修醫師指出，中醫將青春痘稱為「痤疿」、「面皰」或「肺風粉刺」，成因多與體內火氣旺盛、飲食不節、壓力熬夜、荷爾蒙變化等因素有關，進而導致肺經血熱、心火旺盛或肝火上炎等失衡狀況，進一步誘發毛囊發炎與皮脂分泌失調。

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江驊修醫師分享案例，一名15歲女學生因下巴及雙頰布滿紅色丘疹就診，症狀常於熬夜後或月經前惡化。經診斷為「相火妄動型」青春痘，採用以黃連、金銀花、連翹、生地黃等清熱解毒、疏風清熱的中藥處方調理，配合改善作息與飲食，一個月後痘痘大幅減少，膚色明顯淡化，精神氣色也跟著提升。

▲醫師可依個人體質選用清熱解毒、疏風清熱、燥濕作用的中藥，協助降低體內火氣，改善痘痘狀況。（圖／記者林東良翻攝）

江驊修醫師提醒，青春痘雖非重大疾病，卻可能對青少年的心理健康造成影響。除了接受適當治療，也應注意日常保養，包括多吃蔬果、減少油炸辛辣、高糖食物攝取，並保持良好睡眠、適度運動與情緒管理。

他也強調，切勿過度洗臉或擠壓痘痘，以免破壞皮膚屏障，加劇發炎。若痘痘反覆發作，建議尋求專業醫師評估，透過中西醫結合的方式，從體質根源調理，提升皮膚與內在健康。