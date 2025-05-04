上千名藥師衝凱道抗議！要求撤回解釋令　怒嗆邱泰源下台

▲今有上千名藥師到凱道抗議。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

上千名藥師今下午聚集在總統府前凱達格蘭大道抗議衛福部《藥事法》第103條解釋令違法，內容為不需要國考，只要修滿35學分就可以販售中藥。藥師公會全聯會理事長黃金舜今喊話，點名衛福部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰都應該要下台。

衛福部於今年3月18日發布「衛部中字第1141860113號解釋令」，延長《藥事法》第103條第2項原定的日落條款。藥師公會今號召全台藥師走上凱達格蘭大道，遞交「陳情書」，向政府嚴正表達訴求，強烈要求撤回此項違法的行政命令。

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黃金舜說，原《藥事法》第103條第2項僅為過渡性條文，針對中藥販售人員調整經營模式的緩衝期，但如今衛福部卻以解釋令形式延長適用期限，形同讓過渡條文常態化，繞過立法審查程序，此次衛福部單方面延長過渡條文適用，形同凌駕《藥事法》，不但違背立法原意，更可能牴觸憲法第86條關於專門職業人員應經國考銓定的規定，讓未具「藥師」國考資格者販售中藥，已涉及違憲問題。

▲今還有不少藥學生挺身參與抗議活動。



全聯會理事長黃金舜表示，此次抗爭並非為藥師自身利益，而是為全民用藥安全而戰，「中藥也是藥，必須由具備專業訓練與考試資格的人員管理」。黃金舜痛批，衛福部踐踏專業，沒有考慮到人民的用藥安全，邱泰源和蘇奕彰明顯不適任，總統賴清德應將兩人撤換下台。

除了藥師之外，今還有大批藥學生挺身參與抗議活動，許多藥學生坦言，若專業制度可以被行政命令任意改寫，這讓人對未來職涯與專業價值感到極度不安與恐懼，「我們努力學習五、六年，不是為了成為一個可以被取代的影子。」黃金舜強調，未來將持續監督行政行為，堅守依法行政的原則。

