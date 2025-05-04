真的會氣出病！研究：生氣8分鐘就強烈傷害心血管

▲研究指出，生氣8分鐘就會對心血管造成急性傷害。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「生氣」真的會氣出病！根據《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）發表一篇研究指出，短短8分鐘的憤怒，就可能對心血管造成急性傷害。

醫師劉博仁在臉書分享，該研究由哥倫比亞大學Daichi Shimbo博士領導，邀請280位健康成人參與，將他們分成四組，分別回憶自己曾經「最生氣」、「最焦慮」、「最悲傷」的經歷或進行中的數字計數任務，研究團隊在情緒誘發前後，測量參與者的血管擴張能力（內皮功能）與修復能力。

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結果發現「生氣組」在情緒激發後的前40分鐘，血管功能顯著下降，呈現短期硬化的現象，而這樣的變化在悲傷與焦慮組中不明顯，這意味著憤怒對血管內皮的傷害是特別強烈的。

劉博仁說，從生理學角度來看，憤怒會刺激交感神經過度活化，導致血壓上升、心跳加快、肌肉緊繃，甚至讓免疫力下降、腸胃功能紊亂，長期累積下來，會造成自律神經失調，出現頭痛、失眠、心悸、慢性疲勞等問題。

劉博仁也舉例，曾有一位患者常為工作細節與同事爭執，認為這是對工作的負責，但半年內他的血壓節節上升、胃食道逆流復發，還經常心悸與難以入睡，因此當事情不如預期，可先深呼吸，讓自己安定下來，當別人冒犯你，不妨換個角度看待，這是他們的情緒，不是你的責任。

