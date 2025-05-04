ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

真的會氣出病！研究：生氣8分鐘就強烈傷害心血管

氣到撕紙、生氣示意圖。(圖／達志示意圖)

▲研究指出，生氣8分鐘就會對心血管造成急性傷害。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「生氣」真的會氣出病！根據《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）發表一篇研究指出，短短8分鐘的憤怒，就可能對心血管造成急性傷害。

醫師劉博仁在臉書分享，該研究由哥倫比亞大學Daichi Shimbo博士領導，邀請280位健康成人參與，將他們分成四組，分別回憶自己曾經「最生氣」、「最焦慮」、「最悲傷」的經歷或進行中的數字計數任務，研究團隊在情緒誘發前後，測量參與者的血管擴張能力（內皮功能）與修復能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果發現「生氣組」在情緒激發後的前40分鐘，血管功能顯著下降，呈現短期硬化的現象，而這樣的變化在悲傷與焦慮組中不明顯，這意味著憤怒對血管內皮的傷害是特別強烈的。

劉博仁說，從生理學角度來看，憤怒會刺激交感神經過度活化，導致血壓上升、心跳加快、肌肉緊繃，甚至讓免疫力下降、腸胃功能紊亂，長期累積下來，會造成自律神經失調，出現頭痛、失眠、心悸、慢性疲勞等問題。

劉博仁也舉例，曾有一位患者常為工作細節與同事爭執，認為這是對工作的負責，但半年內他的血壓節節上升、胃食道逆流復發，還經常心悸與難以入睡，因此當事情不如預期，可先深呼吸，讓自己安定下來，當別人冒犯你，不妨換個角度看待，這是他們的情緒，不是你的責任。
 

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

關鍵字： 生氣 憤怒 心血管疾病

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高齡醫學權威陳亮恭談「健康長壽」：不失能是關鍵

上千名藥師衝凱道抗議！要求撤回解釋令　怒嗆邱泰源下台

真的會氣出病！研究：生氣8分鐘就強烈傷害心血管

成人過動症ADHD並非個性缺陷　南投衛生局籲了解症狀及早求助

首批澳洲萊豬輸台！毒物專家：豬肉要全面清楚標示產地

首批「萊豬」輸台！是澳洲冷凍豬腳　食藥署：符合規定

番茄抗癌、控糖又護心！醫曝「2吃法」：吸收率秒倍增

廣末涼子患「雙極性情感障礙」　醫示警「4大徵兆」：易被誤診

首批「萊豬」輸台！澳洲進口「豬雜」22.99公噸檢出萊克多巴胺

父母肥胖影響孩子體型與代謝！媽媽影響力更大「風險增4.36倍」

讀者迴響

回到最上面