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首批「萊豬」輸台！是澳洲冷凍豬腳　食藥署：符合規定

4/29豬肉儀表板。（圖／食藥署提供）

▲4/29豬肉儀表板。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

根據食藥署豬肉儀表板顯示，4月29日有一批從澳洲進口的22.99公噸豬其他可食部位檢出0.001ppm萊克多巴胺。該批也是台灣開放萊豬進口後，首批含有萊克多巴胺的進口豬肉。對此，食藥署表示，該批肉品為澳洲「冷凍豬腳」，符合殘留容許量0.01ppm。

台灣在2021年元旦開放萊豬進口，根據規定，豬隻各部位都有訂定萊克多巴胺容許殘留量，其中豬肝、豬腎是0.04ppm，豬肉、豬脂肪，以及豬腸、豬腦等豬雜碎組織都是0.01ppm。而根據豬肉儀表板顯示，4/29一批從澳洲進口的豬其他可食部位（豬肝、豬腎、豬頭皮等）檢出0.001ppm萊克多巴胺，是低於訂定的萊克多巴胺標準值。

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對此，食藥署表示，該批肉品為澳洲「冷凍豬腳」，依規定查驗並抽樣送驗乙型受體素，檢出萊克多巴胺0.001ppm，符合「動物用藥殘留標準」殘留容許量0.01ppm，在4月29日核發輸入許可。

食藥署強調，自110年1月1日起輸入豬肉產品，採逐批監視查驗，並持續依風險滾動調整查驗方式，輸入肉品皆會符合「動物用藥殘留標準」，經輸入查驗合格放行，得於國內銷售流通，未來也會持續依「食安優先、科學分析、國際標準及市場稽查」辦理。

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關鍵字： 豬肉 萊克多巴胺 澳洲 食藥署 豬肉儀表板

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