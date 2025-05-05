立夏來了！中醫曝「3大常見不適症狀」　多按1穴位養心

▲中醫師推薦立下養身穴位。（圖／馬光中醫提供）

記者趙于婷／台北報導

立夏象徵著春季的結束和夏季的開始，在這個時節，氣溫逐漸升高，日照時間延長，但容易出現「心悸、口舌生瘡、疲倦乏力」等症狀。醫師提醒，立夏時節，氣候變化明顯，應注重養心安神，可通過飲用養生茶飲、穴位按摩和適當運動，提升身體抵抗力。

中醫師鄭秉濠指出，立夏屬於陽氣漸盛時期，夏季與心相應，心主血脈、主神志，應注重「養心」以適應季節變化，防止心火過旺導致的健康問題，而在此時節，人體容易出現「心悸、失眠」，由於氣溫升高，心火易亢，影響睡眠品質，「口舌生瘡」，心火上炎，導致口腔潰瘍等問題，「疲倦乏力」，氣溫變化影響脾胃功能，導致氣血不足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭秉濠建議，可自製茶飲「玫瑰蓮子茶」和立夏藥膳「龍眼蓮子百合粥」，另外也可多按「內關穴」養心，作息建議順應自然界晝長夜短的變化，建議晚睡早起，保持充足的睡眠，有助於養心安神，多食用清淡易消化的食物，避免油膩、辛辣等刺激性食物，以減輕脾胃負擔。

【玫瑰蓮子茶】

材料「玫瑰花3克、蓮子10克、紅棗3枚。

做法：將蓮子提前浸泡1小時。將所有材料放入鍋中，加入適量清水。煮沸後轉小火煮20分鐘，即可飲用。

功效：玫瑰花具有疏肝解鬱、活血化瘀的功效；蓮子可養心安神、健脾補腎；紅棗補氣養血。此茶飲有助於調節情緒，改善睡眠品質，適合立夏時節飲用。

【龍眼蓮子百合粥】

藥材：龍眼乾 10g、蓮子（去芯）20g、百合（乾）10g、白米 50g、水 600ml、冰糖 適量（可依個人喜好調整）。

烹飪方式：

1. 白米浸泡30分鐘；蓮子與百合先泡水20分鐘；龍眼乾稍沖洗備用。

2. 水煮開後加入所有材料，用小火熬煮約30~40分鐘成粥。

3. 起鍋前依口味加入適量冰糖即可。

功效：龍眼補心脾、養血安神，改善健忘失眠；蓮子、百合清心寧神、養陰潤燥；白米健脾和胃，是高齡者容易消化的主食型涼補。

【養心保養穴位】

1. 內關穴

位置：位於前臂內側，腕橫紋上兩寸，兩筋之間。

按摩方法：用拇指按壓內關穴，力度適中，持續按壓1-2分鐘，每日2次。

功效：內關穴具有寧心安神、調節心律的作用，有助於緩解心悸、失眠等症狀。