割包皮會變大？　醫給答案

▲醫師說，陰莖大小主要由遺傳基因決定，僅憑割包皮手術很難延長實際長度。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師黃冠鈞表示，「割包皮會變大」的都市傳說是真的嗎？他解答，割除包皮並不會改變陰莖的實際長度或粗細，但原本被包皮覆蓋的龜頭、冠狀溝會在術後完全外露，因此產生「視覺放大」的錯覺。

黃冠鈞在臉書說，社群或論壇上偶爾會出現「割完包皮後陰莖會變大」的討論文章，偶爾也會有患者來到診間詢問類似的問題，這類討論通常是當事者或伴侶的個人體驗，不具醫療研究支持。

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黃冠鈞指出，割除包皮並不會改變陰莖的實際長度或粗細，兩者在功能與尺寸上並無差異，陰莖大小主要由遺傳基因決定，僅憑割包皮手術很難延長實際長度。

黃冠鈞解釋，在割包皮手術後，原本被包皮覆蓋的龜頭、冠狀溝會在術後完全外露，可視長度顯著增加，整體輪廓更鮮明，使陰莖在視覺上更具立體感，因此產生「視覺放大」的錯覺。

包皮一定要割嗎？哪些情況下應該割包皮？黃冠鈞表示，如果是包皮過長或輕度沾黏，可以先採取保守療法，每天在包皮外層塗抹低劑量處方軟膏，配合溫和的拉伸動作，持續數周緩解褪下包皮的困難。

黃冠鈞說，假設保守治療無效，包皮無法褪下至龜頭根部，導致排尿不順、疼痛，甚至在內部殘留分泌物無法妥善清潔，導致經常性發炎、紅腫、疼痛且飄出異味，影響生活品質，就會建議盡早尋求專業醫師評估治療方式。

黃冠鈞提醒，想放大弟弟尺寸，臨床上有許多有效的治療方式，尋求專業醫師的協助才能確保醫療品質，勿迷信偏方，避免得不償失。