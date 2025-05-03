夏天比冬天容易喝醉！醫揭3關鍵原因：「解酒基因」可能偷懶了

▲很多人以為自己酒量變差，但其實可能是「解酒基因」在偷懶。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

天氣變炎熱，不少人會喝啤酒消暑，但可能覺得明明和平常喝一樣的量，卻更容易醉了。醫師表示，根據最新研究，夏天喝酒真的會比冬天容易醉，因為「解酒基因」在夏天的活躍程度明顯下降。另外，高溫以及脫水也會讓體內酒精濃度更高。

減重醫師蕭捷健在臉書發文分享冷知識，「夏天兩杯酒，等於冬天的三杯酒！」他指出，日本名古屋大學帶領的研究團隊，在頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表了一項研究 ，是對一群獼猴進行了長達一年的追蹤，結果驚訝地發現，不只猴子的毛髮、賀爾蒙會隨季節改變，就連肝臟裡分解酒精的「解酒基因」（ADH、ALDH 家族），在炎熱夏天的活躍程度竟然會明顯下降。

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蕭捷健進一步說明，「簡單來說，就是夏天你的肝臟『解酒』速度變慢了。 酒精待在身體裡的時間變長，血液中的酒精濃度（BAC）自然就更容易升高，讓你更快感覺到醉意。」

這個在獼猴身上的發現，也呼應了公共衛生領域早就注意到的現象。蕭捷健指出，以前就有研究發現，不管是芬蘭的醫院紀錄 ，還是蘇格蘭的大規模飲酒習慣調查 ，夏天因為酒精相關問題（像是意外、住院）而需要幫助的人數，真的比較多。

不過，他認為，夏天容易醉，不光是解酒基因可能偷懶了，高溫和脫水更是推了一把，因為天氣熱容易流汗，如果水喝得不夠多，身體血液的總量會稍微減少，這時候喝酒，同樣份量的酒精進到比較少的血液裡，濃度當然就衝得更高，「所以，下次夏天晚上如果感覺自己怎麼一杯倒，別再懷疑人生了～」

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。