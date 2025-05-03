精準對抗肝癌！台大攜手北醫破解關鍵基因運作機轉　成治療新方向

▲台大醫院內科部主治醫師蔡丰喬說明肝癌研究成果。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

精準醫療已成全球趨勢，台大醫院與臺北醫學大學攜手合作研究，今（3）日公布肝癌與慢性腎臟病(CKD)研究成果。其中在肝癌部分，過去了解癌症惡化關鍵基因YAP，但若直接攻擊YAP恐怕傷害周邊正常人體組織，研究團隊透過人工智慧與基因科技，成功找出可以控制YAP活性的STK40、SLK基因，由此著手即可抑制腫瘤細胞的侵犯與轉移，將成為肝癌精準治療的新策略。

台大醫院與台北醫學大學攜手合作，透過多體學、人工智慧與大數據技術，今日首次舉辦「聯合研究成果發表會」，共同發表多項具臨床轉譯潛力的重大研究成果。

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台灣是B型肝炎病毒的高盛行地區，儘管疫苗與篩檢有效減少病毒性肝癌，但因代謝疾病與脂肪肝盛行，肝病依然為國人健康的重要威脅。雖然肝癌治療隨著局部治療、標靶藥物與免疫療法逐漸進步，但仍有許多病人，未能找到有效的治療方法。

台大醫院由副院長高嘉宏領軍，攜手北醫大團隊，運用最新的多體學分析技術，分析不同肝癌病患在腫瘤基因體 (genome)、轉錄體 (transcriptome) 與蛋白激酶體 (kinome) 的差異，釐清肝癌異質性對疾病進展與治療的影響。

透過雙邊在資訊學及人工智慧上的合作，雙方已建立肝癌腫瘤體的全面性數據庫，將在此基礎上，加速找出肝癌的個人化標記，以實現肝癌精準醫療的目標。

▲台大醫院與北醫大攜手合作，推動肝癌與腎臟病精準醫療新紀元。（圖／記者洪巧藍攝）



台大醫院內科部主治醫師蔡丰喬說明，研究團隊進一步結合高通量實驗與人工智慧分析，建立「基因干擾加藥物抑制」的平台，成功找到兩組結合療法，分別為抑制腫瘤的STK40-YAP-MAPK 與干擾癌細胞的 SLK-ROCK。

再於北醫大醫師黃奕文協助下，將此結果於肝癌病人數據庫驗證，確認 YAP, STK40 與 SLK 三個基因的表現量，與肝癌病人的存活密切相關；並進一步以實驗確認 STK40 與 SLK 可直接控制 YAP 活性，影響肝癌細胞的惡性度。

蔡丰喬指出，過去研究早已明瞭YAP對癌症惡化的重要性，卻因為YAP對正常細胞也很重要，而無法藉由攻擊YAP來抗癌。研究找到癌症惡化時YAP失調的原因，因此可藉由攻擊STK40與SLK抑制肝癌，而不傷害周邊的正常人體組織，這將成為肝癌精準治療的新策略。

蔡丰喬說明，未來可將這種結合治療策略，擴展攻擊過去無法成為藥物目標的分子 (undruggable target)，並透過人工智慧與高通量實驗技術的結合，找出所有癌症異質性的標的，使個人化癌症醫療，從遙遠的展望變成可觸及的目標。

此外，由北醫大校長吳麥斯、北醫大副校長暨台大醫院教授洪冠予，以及雙和醫院副院長吳美儀共同主持「建立慢性腎臟病腎功能軌跡之精準醫療照護模型」研究計畫，分析逾百位患者資料，辨識出「維持型」、「惡化型」、「改善型」三種腎功能變化軌跡。研究團隊應用群組化軌跡模型（Group-Based Trajectory Modeling, GBTM），結合免疫細胞與基因分析，探索影響病程的分子特徵，為延緩腎功能惡化與預防透析提供重要線索。