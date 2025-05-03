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醫師手把手教你摸蛋蛋！觸感如「茶葉蛋」硬硬當心睪丸癌上身

▲▼萊爾富茶葉蛋、盒裝蛋。（圖／記者周姈姈攝）

▲如果睪丸摸起來有如茶葉蛋的硬硬感，要注意可能有罹癌、發炎等風險。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

男性要注意定期「自摸」！泌尿科醫師顧芳瑜分享，過去診斷過好幾個睪丸癌病人是自己先摸出來的，他還特別以超商茶葉蛋示範，手把手教學如何「摸蛋蛋」，應該由上往下摸，摸一下質地，壓一壓看是否很硬，如果硬得像茶葉蛋，可能有睪丸癌的風險。

▲▼泌尿科醫師顧芳瑜分享如何自我檢查睪丸異狀。（圖／翻攝自Facebook／鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師 ）

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▲泌尿科醫師顧芳瑜分享如何自我檢查睪丸異狀。（圖／翻攝自Facebook／鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師 ）

「兄弟，你今天摸蛋蛋了嗎？」顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜在粉專影片分享如何自我檢查睪丸異狀，他特別以茶葉蛋示範，建議男性在洗澡的時候不妨自摸一下，由上往下摸，摸一下質地，壓一壓，看是否有硬塊，如果硬得像茶葉蛋，那就有問題了，有些人可能是睪丸癌，也可能是發炎引起的硬塊。

顧芳瑜在先前發文也提及，睪丸癌是一個早期發現幾乎可以治癒的疾病，根據統計，未轉移的睪丸癌平均五年的存活率在99%左右。睪丸癌常見的症狀則包含睪丸出現無痛的腫塊、陰囊覺得有下沉感等。

顧芳瑜說明，睪丸癌比較特別的是，不像其他癌症需要透過穿刺化驗，而是需要直接開刀取出後再確認期別，主要是因為睪丸癌很容易因為穿刺化驗而造成轉移，因此目前的做法是會直接開刀取出後再做化驗。
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很多病人會擔心睪丸癌之後是不是就會無法生育，顧芳瑜說，其實睪丸癌常常只會發生在其中一邊，因此開刀後另外一邊的睪丸其實還是可以造精。但如果擔心後續的放射治療可能對睪丸造成影響，也會建議手術前可以考慮存精。

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關鍵字： 男性健康 睪丸癌 自我檢查 泌尿科 顧芳瑜

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