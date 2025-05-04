父母肥胖影響孩子體型與代謝！媽媽影響力更大「風險增4.36倍」

▲媽媽肥胖可能會影響到孩子也跟著肥胖。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

媽媽們都相當關心孩子健康，但往往可能忽略自己的狀態。根據美國研究顯示，父母體重會影響孩子的體型與代謝，尤其是媽媽肥胖讓孩子成為肥胖兒童風險會提高至4.36倍，影響力超過爸爸。醫師提醒，健康的關鍵在於父母以身作則，帶領全家一起調整生活方式。

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，很多媽媽努力幫助孩子減重，卻忽略自己可能也正面臨胰島素阻抗、代謝異常等問題。

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根據《美國臨床營養學期刊》的研究指出，父母體重與孩子肥胖風險息息相關，尤其母親更是扮演關鍵角色。該研究分析 4,432 個家庭的數據，發現母親如果有肥胖問題，孩子出現相同狀況的比例達 14.3%，比爸爸肥胖時的 11.8%還高。若與正常體重家庭相比，爸爸肥胖會讓孩子成為肥胖兒童的機率增加 2.89 倍，若媽媽肥胖則高達 4.36 倍。

王律婷分享，有一名個案是自台中的媽媽，因擔心 12 歲兒子的體重過重，甚至出現黑色棘皮症，特地帶他北上求診。問診時，她提到自己曾有妊娠糖尿病，產後雖然血糖恢復正常，但因為育兒與工作壓力，養成了深夜吃宵夜的習慣，體重逐漸上升、體力明顯下降。

後來母子一起參與減重計畫，透過調整飲食、規律運動及適當藥物輔助，逐步改善生活習慣。4個月後孩子減重4公斤，媽媽腹部脂肪減少、減重7公斤，胰島素阻抗指標回到正常範圍，就連精神狀態也變得更好。連平時不忌口但沒有肥胖問題的爸爸也加入健康飲食，健檢發現血液的三酸甘油脂從 150 mg/dL 下降到 77mg/dL。

「一起改變，遠比孩子單打獨鬥更有效！」王律婷指出，許多家長知道含糖飲料與精緻澱粉對健康的影響，但在忙碌生活中往往難以落實改變。健康的關鍵在於父母以身作則，也提供五個小方法讓全家更健康：

1、養成健康飲食習慣：不論在家煮或外食，利用「211 餐盤法」均衡飲食，減少高糖、高油脂及超加工食品，並避免用餐時使用 3C 產品。

2、安排親子活動：晚餐後散步 30 分鐘、假日游泳、騎腳踏車等，不僅能提升體能，還能增進親子關係。

3、養成良好作息：引導孩子 10 點前就寢，家長也避免熬夜，讓身體獲得充分休息，有助體重管理與健康維持。

4、定期健康檢查：及早發現胰島素阻抗或其他潛在問題，才能適時調整生活方式。

5、設立共同目標：例如每週達成一定運動時數、減少不健康食品攝取，讓健康成為全家人的習慣。