健保支付手術救命凝膠已為日本2倍價！石崇良：廠商應說明差在哪

▲健保署將醫材「手術封合劑」納入給付，卻引發醫師批評價格過低，恐讓該藥品退出市場，圖為健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署5月起將「手術封合劑」納入健保給付，適用於主動脈剝離等危急心臟手術，卻有醫師爆料其中一款「泰爾茂AQUABRID」因為給付價格太低，恐退出台灣市場，怒批是救命藥被健保「賜死」。健保署長石崇良今（2）日親自說明，泰爾茂在日本的健保價格為新台幣5796元，國內健保核價則為1萬1831元，直言價格已經高出不少，廠商應該說明相關成本，為何需要和日本差那麼多。

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中日前表示在臉書寫道「錯誤的政策比貪污更可怕」，他表示，2022年才在台灣上市的泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠被健保「賜死」，業務代表說因健保低價到公司不能賣，要停止供貨。

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衛福部次長林靜儀一度在臉書公布比價數據說明健保核價高於國際，但卻遭立委陳昭姿批評「用不同牌子的價格糊弄人民，真的以為大家都小腦袋？」陳昭姿質疑，共擬會議國際比價表格裡清楚寫著「Aquabrid 無資料」，林靜儀卻還敢硬貼出來說明，根本是洗地帶風向，也難怪網友會出來說「感謝大腦袋次長分享提油救火」、「價格比較像拿Toyota來嗆BMW」。

健保署今日公布比價表格，醫材「手術封合劑」共有百特、泰爾茂、埃默高等3家廠商供應，且有2ml~10ml等不同規格。其中受到爭議的泰爾茂AQUABRID，健保核價為1萬1831元，日本健保價格則是5796元，我國價格相當是日本2倍價。

▲「手術凝膠」國際價格彙整。（圖／健保署提供）

針對委員質疑資料數據，石崇良下午親自說明，會議當時確實尚未查到，但現在已經有資料。他強調，納入健保是由廠商提出，健保署徵詢專科學會意見，由於這三個產品特性上沒有差異，所以可以採相同定價，並不是健保署亂湊的。

石崇良指出，手術封合劑取得許可證是適用所有血管修補手術，範圍相當廣，專家考量健保財務影響以及病人使用急迫性，最後通過納入健保只有主動脈剝離這類，屬於很危及性命的緊急手術，不要讓病人需要再多花錢，納入全額的健保給付。

至於支付價格，石崇良說，健保署是參考醫院採購價以及國際上的健保支付價格而定出，不但沒有低於其他國家，還高出不少。若廠商認為不符成本，可以提出申覆討論調整，不過該產品的核定價格已經比日本還要高，廠商應該說明為何需要和日本價格差那麼多。

石崇良日前也表示，除了本次納入給付的急性心血管手術之外，其他手術仍可自費使用手術封合劑；而目前泰爾茂與百特針對2ml品項有提出申覆，將於5月共擬會中討論。