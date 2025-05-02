辛殿麻辣火鍋「冰淇淋有碎玻璃」　衛生局揪5缺失：器皿撞破釀禍

▲麻辣火鍋店供應的冰淇淋內有碎玻璃，北市衛生局前往稽查。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

知名麻辣火鍋連鎖品牌「辛殿麻辣鍋」驚爆民眾吃冰淇淋吞到大量碎玻璃就醫，出現喉嚨出血、胸悶等症狀。北市衛生局今（2）日前往稽查確認有作業區出風口不潔、冰箱部分食材未覆蓋等5大衛生缺失，已經要求業者限期改善，否則可依照《食安法》開罰300萬。

有民眾在社群網站爆料，自己在5月1日下午3時30分於信義辛殿麻辣火鍋用餐，怎料卻在冰淇淋內吃到大量的碎玻璃，一開始本以為是員工在上方撒糖粉，並且以火烤的方式製作焦糖增加口感，但後續越咬越奇怪，吐出來看才發現是細小的玻璃碎塊。

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北市衛生局於今（2）日派員前往針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生進行稽查，現場查有作業區出風口不潔、冰箱部分食材未覆蓋、冷凍庫無溫度紀錄、現場未能出示冰淇淋產品來源文件及食品業者登錄平台資訊未更新等缺失，已責令5月5日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第9條分別處6萬到2億及3萬到300萬元罰鍰。

另業者表示，碎玻璃係因器皿撞破造成，公司已檢討作業流程並全面檢視3家分店盛裝器皿，倘有出現細紋，進行淘汰，事件發生當下有陪同民眾就醫、道歉並提供慰問金。