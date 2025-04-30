藥局賣「事後避孕藥」擬參考日本計畫　當場服用後到診所回診

▲事後避孕藥轉類將參考日本試辦計畫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

事後避孕藥（Levonorgestrel）目前屬於處方藥，需要醫師開立，近期再度進行「轉類」討論。食藥署今日表示，上周已經有開過一次討論會，將參考日本試辦計畫，採行醫藥區域合作聯盟，女性朋友到藥局購買服用後，3周內需到診所回診，目前在搜集各界意見，會重新討論人體研究計畫。

Levonorgestrel（左炔諾孕酮）是第一代事後避孕藥，主要作用是延遲或抑制排卵，需要在性行為72小時內服用，進一步達到避孕效果，不過需要醫師開立處方才能服用。食藥署曾在105年召開諮詢會討論轉類，當時也通過決議轉類，後來因許多團體反對，因此擱置至今。

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食藥署藥品組組長林意筑指出，事後避孕藥轉類涉及層面很廣，除了醫界和藥界，兒少、家長婦女團體都有很多想法和擔心，不過共同目標都是保障女性健康，上周已經有邀集相關團體召開「緊急事後避孕藥用藥安全及可近性試辦」討論會議，會議中也提出日本的試辦做法。

林意筑說，日本試辦計畫內容是厚生勞動省委託藥師公會辦理的調查計畫，在2023年11月28日開始執行，預計持續到2026年的3月，調查計畫對象為16歲以上女性，總計有340家藥局參與，每2~3家藥局要搭配一間婦產科診所，形成醫藥區域合作聯盟，要求女性朋友在藥局購買後，需在藥師面前服藥，3周後要到合作診所回診。

林意筑表示，現在正在搜集國內各界意見，希望以日本經驗為基礎，去規劃符合台灣國情的人體研究計畫，透過醫藥區域聯盟合作，不過因為相關計畫還要審查流程，所以目前並沒有預定時程。