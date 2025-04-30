少女腹痛竟是「快生了」不自知！醫曝3種避孕方式成功率低

▲醫師提醒，吃避孕藥需要有藥物依從性。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

避孕方式有很多種，但仍有不少人對於避孕方式有迷思。醫師指出，臨床常遇到青少女下腹痛，超音波一照幾乎都會發現是懷孕狀態，甚至遇過已經足月快生了，自己還不知道，進一步詢問都會發現，很多年輕族群都會認為「體外射精、計算安全期、緊急事後避孕藥」就可以有效避孕，但其實這三種方式避孕成功率相當低。

台大醫院婦產科講師暨基因醫學部主治醫師戴怡芸指出，診間最常見青少女下腹痛，照超音波發現已經懷孕，但自己都不知道，甚至很多家長也會因此嚇到，而這些青少女對於自己月經沒來也不會覺得奇怪，另外，還遇過很多人都吃事後避孕藥，認為在72小時內服用都可以，到隔天就一定還有效果，因此青少年避孕是很重要的課題。

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月經周期與受孕息息相關，每個女性的月經周期不同，平均約28天，可分為月經期、濾泡期、排卵期與黃體期，排卵期大約在下次月經前14天，是受孕機率最高的時期。

▲台大醫院婦產科講師暨基因醫學部主治醫師戴怡芸。（圖／記者趙于婷攝）

口服避孕藥是許多女性朋友會選擇的避孕方法，主要分為「事前」、「事後」兩種，「事前」避孕藥需要連續服用，透過少量雌激素與黃體素進行體內調節，抑制排卵進而達到避孕，「事後」避孕藥則是在無安全措施的性行為後72小時內服用，透過高劑量黃體素抑制或延遲排卵，但並不適合長期使用。

戴怡芸說，吃事前避孕藥必須有藥物依從性，每天都要吃，而事後避孕藥是在72小時內服用，不過仍有大約2成的機率會懷孕，且服用避孕藥是有禁忌族群，包括「血栓病史、肝膽疾病患者、乳癌/生殖器官癌、莫名陰道出血、懷孕、藥物過敏者」都不建議使用。

除了避孕藥之外，目前還有避孕環、子宮內避孕器、結紮和保險套。戴怡芸提醒，每種方法都有其適用情況，建議女性朋友可根據個人需求與健康狀況，與醫師討論後選擇最合適的方式。