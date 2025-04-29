本土麻疹職場群聚+1！另增3例境外移入「都曾去越南旅遊」

▲疾管署今公布新增4例麻疹病例。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布國內新增4例麻疹確定病例，包含1例本土及3例境外移入，本土個案為北部20多歲男性，為日前公布境外移入致本土職場群聚感染事件的新增個案，另3例都在4月上旬曾到越南旅遊。

疾管署表示，本土個案與確診個案有共同空間暴露，因於接觸後7天出疹，經就醫通報後採檢確診，其接觸者共計匡列460人，該起群聚事件目前累計確診3例，衛生單位將持續監測至5月14日。

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另新增3名境外移入個案分別為南部20多歲男性、北部30多歲男性及北部30多歲女性，皆於4月上旬曾至越南旅遊，其中北部2名個案為同行友人，上述3名個案於返國後10至12天發病，經就醫通報後採檢確診。

根據統計，今年截至4月28日，累計32例麻疹病例，其中12例為國內感染病例，另20例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

另國際間疫情嚴峻，越南近1周（4月19日至25日）新增3900餘例，較前一周減少約5%，近期多數地區疫情已趨緩，惟北部地區疫情仍持續，今年截至4月下旬已累計8.1萬例；另印度、巴基斯坦、阿富汗、印尼及吉爾吉斯等亞洲國家報告2,500餘例至2萬餘例間。

北美洲疫情嚴峻，美國今年截至4月24日共30州通報884例病例，主要以德州報告600餘例為多，加拿大今年至4月中旬共7省逾1,000例，病例集中於安大略省；歐洲羅馬尼亞今年截至3月31日累計報告近2,500例，為該洲疫情最嚴峻之國家；非洲多地疫情呈上升趨勢，其中以摩洛哥今年迄今報告2萬餘例最為嚴峻。

疾管署提醒，麻疹傳染性極高，潛伏期約7至18天，最長可達21天，目前越南麻疹疫情持續，國人自越南等流行地區返國，如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估，返國3周內如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。