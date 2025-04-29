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醫投書國際期刊指台灣醫療瀕崩潰　邱泰源：最快今寄信刺胳針

衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國際頂級醫學期刊《刺胳針》刊出一篇來自台灣醫事人員的投書，文章提及台灣健保體系瀕臨全面崩潰，急診壅塞、新冠疫情期間住院死亡率高、低薪過勞等，甚至出現最大規模的護理師離職潮，引發醫界議論。對此，衛福部部長邱泰源今表示，引用錯誤的數據呈現不實的台灣狀況，這是非常不當的行為，衛福部這邊會寫信給刺胳針，最快今天就會寄出。

該文由中國附醫的醫師李景行、許漱白投書，內容點名，我國醫療體系脆弱在新冠疫情期間已經體現，2022年Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達58.2%，至於鄰近的日本則僅有12.5％，這樣巨大的差距來自於重症醫療不足、分級轉診延誤，但現在卻沒有從疫情中吸取經驗，更因為低薪、護病比過高等問題，面臨健保實施30年來最大護理離職潮。

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針對該篇投書，不少醫師紛紛表示內容有誤，中國附醫也已道歉直指內容中有數處錯誤。邱泰源今受訪時表示，台灣的健保和醫療體系是世界各國肯定的，尤其健保達到民眾不會沒辦法看病，這是非常難得的，引用錯誤的數據呈現不實的台灣狀況，這是非常不當的行為，會影響讀者的認知。

邱泰源說，衛福部非常嚴肅處理這件事，但也尊重個人意見發表，「我們已經開過幾次會，作者的服務單位也已經在處理，還要瞭解後續，但我們一定會寫信給刺胳針，最快今天就會寄出。」

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關鍵字： 刺胳針 國際期刊 健康台灣

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