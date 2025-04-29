代糖家族最有名的「阿斯巴甜」　已被世衛列為可能致癌物

▲代糖阿斯巴甜普遍添加於各種零卡飲料中。（圖／路透社）

記者邱俊吉／台北報導

沒有熱量的代糖食品雖受廣大減肥族群喜愛，對於健康的可能負面影響卻也逐漸浮出水面。除了常見的Ace-K（醋磺內酯鉀）之外，更加廣為人知「阿斯巴甜」（Aspartame），已被世界衛生組織、國際癌症研究中心等聯合國旗下機構於2023年列為恐使人類致癌的「第2B類致癌物」，民眾攝取應注意分量。

萬芳醫院副院長、家庭醫學科主治醫師陳揚卿說， Ace-K（醋磺內酯鉀）、阿斯巴甜與甘草素是目前最常見的3種代糖，而相較於Ace-K早於1990年經世衛組織食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）評估風險，阿斯巴甜直到2016年才訂定每日可接受安全攝取量（ADI），但後者的ADI上限高於前者，過量攝取造成的健康風險應低於 Ace-K。

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對於阿斯巴甜已列入「第2B類致癌物」，成大醫院糖尿病防治中心主任歐弘毅曾於接受《ETtoday新聞雲》 時說，代糖不會增加熱量攝取，一般人仍可食用，但長期安全性並未確定，目前正面、負面的相關科學證據都有，有研究發現代糖會引起不良代謝反應，阿斯巴甜則可能影響胎盤發育。

歐弘毅強調，不會建議民眾完全不要攝取代糖，但量大恐出問題，除了代謝不良，還有致癌的可能性，重點依舊是適量、均衡飲食；至於糖尿病患者，他也不建議全部用代糖取代天然糖。

根據世衛組織說法，國際癌症研究中心（IARC） 取得證據有限，故將阿斯巴甜列為風險較不明確的「第2B類致癌物」，民眾在ADI 限量內仍可放心食用；成年人建議每日攝取40毫克以內，例如平均體重70公斤的成人，每天要飲用「9至14罐」的代糖飲料才會超過上限。

至於阿斯巴甜會影響兒童多大，陳揚卿表示，她推動的「台灣青春期長期追蹤研究」也有深入探討，未來將陸續有相關成果發表。