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好多人胃食道逆流　醫揭「大魔王」NG行為

喉嚨痛,食道。（圖／記者趙于婷攝）

▲您有胃食道逆流的症狀嗎？（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胃食道逆流可謂現代人常見的文明病，不少人因工作忙碌、壓力大，三餐作息不正常，暴飲暴食，導致「火燒心」。胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤提醒，胃食道逆流的NG行為，「尤其是睡前的飲食，如果有大魔王，那就是它了⋯」

吳宗勤18日在臉書說，他想起自己診間那群胃食道逆流保證班「夜班人員」，這群人通常都是屬於拼命三郎，想有多點薪水的人，能3分鐘吃完便當，絕對不會吃到5分鐘，能兩口吃完肉包，絕不會出現第三口，能用吞的就絕不會咬，喝水牛飲，狼吞虎嚥，下班後都是早晨，吃完飯就趕緊躺下睡覺，準備睡醒後的工作。

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吳宗勤表示，這些飲食習慣在胃食道逆流的飲食衛教中，幾乎是百分之百的NG行為，尤其是睡前的飲食，如果有大魔王，那就是它了。

吳宗勤指出，他回國後已經在認真實行減重，不過最近的美食聚會實在太多，周間的努力，周末就破功，就和他那群老闆級的減重病人一樣，只要有餐聚、美酒、美食，減重成效都要打折，打到骨折，只能說台灣的美食實在太多，體重就是美食的終點。

吳宗勤提到，每次聽到病人說「我吃很少」、「我吃很健康」，「我都非常害怕，因為會這樣說的人，通常都會在詳細詢問下，發現令他們驚嚇的地雷食物。只能說前因後果，重點還是在找到『因』，才能解開後續的『果』。」

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關鍵字： 胃食道逆流 吳宗勤

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