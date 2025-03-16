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過完周末好抗拒上班！醫曝「星期一症候群」5大症狀

▲▼上班,摸魚,打瞌睡,疲倦,勞累,偷懶。（示意圖／達志影像）

▲醫師指出，星期一症侯群常見5大症狀。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

很多人在周休二日之後，星期一上班總會懶洋洋，其實這就是所謂的「星期一症侯群」。醫師指出，星期一症候群普遍存在的職場，常見包括「周日晚上難以入眠、周一早上賴床、上班焦慮」等5大症狀。

精神科醫師楊聰財指出，每當周末結束，許多上班族都會感到無比抗拒，甚至會出現焦慮、倦怠、疲憊等不適感，這種現象被稱為「星期一症候群」（Monday Syndrome），無論是因為週末過度放鬆，還是對工作的不滿，這種情緒往往影響到個人身心健康，甚至拖垮一整周的表現。

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而星期一症候群也會有幾大常見症狀，包括「周日晚上失眠，難以入眠或淺眠」；「周一早上賴床、疲憊、動力低落」；「上班途中心情低落，甚至焦慮」；「工作時注意力不集中，效率低落」；「反覆出現頭痛、胃痛、肌肉痠痛等身體不適」。

楊聰財說，星期一症候群並非無法克服，可透過調整生活習慣、改善心理狀態、建立更好的職場環境以及尋找內在價值感，每個人都可以轉變對周一的看法，建議可以「調整生理時鐘」，週末維持固定作息，不熬夜，周日晚上避免使用電子產品，幫助入眠，睡前30分鐘可閱讀或冥想，營造舒適的睡眠環境，如降低燈光、調整室溫。

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關鍵字： 星期一症候群 精神科

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