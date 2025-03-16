莫名出血當心了！醫示警「子宮內膜癌」4危險群　近年患者年輕化

▲醫師提醒，停經後不定期出血，是子宮內膜癌徵兆。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

60歲的吳女士停經後仍不定期出血，檢查發現子宮內膜厚度異常增生，進行子宮內膜搔刮術，於術中發現子宮中有一塊肉瘤，擔心可能病變為「子宮內膜癌」，決定摘除子宮根除病灶。醫師提醒，子宮內膜癌主要症狀為不正常出血，但有些患者可能無明顯症狀，好發族群為50歲前後停經的女性、肥胖、糖尿病、多囊性卵巢症候群者，近年有年輕化的趨勢。

根據衛福部國健署最新資料顯示，女性癌症「子宮體癌」發生人數擠下胰臟癌，成為「國人前十大癌症排行」中第十名，而「子宮體癌」又細分為「惡性子宮肉瘤」及「子宮內膜癌」，而其中「子宮內膜癌」佔九成以上。

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台北慈濟醫院婦產部邵芷萱醫師說明，子宮壁的外層到內層是由漿膜層、平滑肌肉層及內膜層三層組織構成，當子宮最內層的內膜層長出惡性腫瘤，即為「子宮內膜癌」，病因目前醫學上並無確切說法，但是若內膜層接受到過多雌激素荷爾蒙刺激，就會大幅增加病變機率。

邵芷萱提到，子宮內膜癌主要症狀為不正常出血，但有些患者可能無明顯症狀，且近年有年輕化的趨勢，部分原因與飲食西化、環境荷爾蒙有關；此外，女性愛用的營養品如膠原蛋白、胎盤素等，部分可能因含有雌激素或是會刺激雌激素的成分，食用後易導致荷爾蒙過剩，進而造成內膜病變，甚至增加罹癌風險，因此補充營養品需審慎留意成份來源。

值得注意的是，現今缺乏類似子宮頸抹片的普及篩檢方法，子宮內膜癌的診斷較為困難，目前多使用「子宮內膜抽吸術」或是「子宮內膜搔刮術」進行子宮內膜的採樣，並將檢體送至病理化驗，再進一步評估。

邵芷萱說，若經過病理檢驗確定為內膜癌，治療則主要會以手術為主，輔以放射治療、化療及標靶治療等方式移除病灶，該病早期五年存活率可高達90%，晚期則大幅減半至30%以下，因此一樣最好及早發現可以及早治療。

另外，民眾平時應養成健康生活方式，維持適當體重，避免肥胖，並採取健康飲食，如多攝取天然食材和原型食物，減少高油、高鹽及人工添加劑的攝入，建議更年期女性每年至少進行一次超音波檢查，並對任何月經異常或停經後出血的症狀保持警覺。