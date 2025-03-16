抽菸虐腎！醫示警5危害「會慢慢壞死」　洗腎機率大增

▲抽菸不只傷心肺，對腎臟的損害比想像中還嚴重。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你以為抽菸只傷肺部和心血管嗎？腎臟科醫師王婷翊指出，菸品對腎臟的傷害一點也不輸其他器官，尤其是5大傷害，包括腎臟硬化、提升高血壓風險使腎臟壓力更大、惡化糖尿病腎病、增加罹腎癌風險，以及影響腎移植成功率。她提醒，若本身患有慢性腎病、高血壓或糖尿病者更要小心，抽菸會讓腎臟壞得更快。

台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在粉專《腰子安娜／王婷翊醫師》發文分析抽菸如何傷害「腰子」，並強調，抽菸對腎臟的傷害比想像中嚴重，若已有腎臟問題者，最好立刻戒菸，才能延緩腎功能繼續惡化，避免透析風險：

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1.促進腎臟硬化、加速腎功能下降

菸品中的尼古丁與有毒化學物質會導致腎小球硬化，使腎臟的過濾功能退化，進而引發蛋白尿、腎功能下降，甚至進展到腎衰竭。長期吸菸的人，腎功能退化速度比不吸菸者快許多，讓腎臟提早老化。

2.增加高血壓，腎臟壓力更大

高血壓是腎臟病的頭號殺手，而抽菸會讓血壓更高。因尼古丁會刺激交感神經，造成血管收縮、血壓上升，使腎臟的負擔加劇。長期血壓過高，腎臟血流會變差，促使腎臟慢慢「壞死」。

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​3.惡化糖尿病腎病

糖尿病已經是腎衰竭的最大元凶，抽菸更會讓糖尿病腎病惡化。香菸中的自由基會增加胰島素阻抗，讓血糖控制更糟糕，加劇腎臟損傷。糖尿病腎病的患者如果吸菸，進入透析的速度會比不吸菸者快許多。

4.增加腎癌風險

吸菸是腎細胞癌的重要風險因子，罹患腎癌的機率比不吸菸者高出許多。菸草中的致癌物質會經過腎臟代謝，致使腎臟DNA損傷，增加癌變機率。吸菸年數越長、菸量越大，罹癌風險就越高。

5.​影響腎移植成功率，增加透析風險

如果本身已經有慢性腎病，吸菸會讓病情惡化，更快進入透析或需要腎移植。吸菸還會影響腎移植後的存活率，增加移植腎臟失敗的機率，且吸菸者的腎臟供血較差，術後恢復較慢，增加排斥風險。

▼抽菸使慢性腎臟病患者更快進入透析。（示意圖／ETtoday資料照）

泌尿科醫師戴定恩曾示警，抽菸傷腎，可能引發罕見、罹患率卻不低的「泌尿上皮癌」，菸害會使泌尿道上皮組織出現癌化、產生腫瘤。他說明，「泌尿上皮」是位於泌尿器官內層、第一線接觸尿液並保護器官之組織，而所謂的「泌尿上皮癌」即為泌尿道上皮組織出現癌化、長出腫瘤。腎臟代謝身體的廢物形成尿液，當尿液裡有許多致癌物，對泌尿上皮組織產生癌化，就會致癌。

戴定恩說，目前醫學研究指出，長期吸菸是現今泌尿上皮癌的主要危險因子，其次則是長時間接觸有毒化學物質，如芳香胺、砷，使用含有馬兜鈴酸的中草藥、慢性尿毒症患者等因素。

泌尿上皮癌初期症狀並不明顯，戴定恩說明，大部分患者有無痛性血尿的症狀，透過檢查才揪出癌症。此外，也有患者因腫瘤阻塞導致腎積水，進而引起腰痛、腰部出現不明腫塊等。而當癌症進入晚期，則可能有體重減輕、貧血和疲倦等問題。