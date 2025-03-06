解急診壅塞　全台21家部立醫院今起「加開類流感、腸胃炎門診」

▲衛福部所屬21家綜合醫院加開類流感及嚴重腸胃炎門診。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙于婷／台北報導

國內醫院急診壅塞嚴重，接下來又適逢清明節及兒童節連續假期，衛福部今日表示，所屬全國21家綜合醫院自114年3月6日起加開類流感及嚴重腸胃炎門診，預計每月將增加924診，給予優先看診，並依病患求診情形彈性調整。

衛福部表示，為降低近期急診壅塞及適逢清明節及兒童節連續假期，民眾南來北往掃墓，提供類流感症狀及嚴重腸胃炎病患快速醫療服務，減少病患在醫院停留時間，本部所屬全國21家綜合醫院今起加開類流感及嚴重腸胃炎門診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本部所屬全國21家綜合醫院加開時間為周一至周六上午或下午及夜診，假日合併急診，疑似患有流感相關症狀，如發燒、畏寒、頭痛、上呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、呼吸急促）、肌肉痛、關節痛、疲勞、嘔吐、或腹瀉等症狀病患，都能優先獲得處置。

衛福部呼籲，如出現類流感及嚴重腸胃炎症狀，可至本部所屬醫院或鄰近公費流感抗病毒藥劑合約診所就醫，避免集中至大醫院急診，以避免造成急診壅塞，並減少非必要之到院探訪病人，進出醫院要洗手，若有類流感症狀病人應戴口罩，為積極守護全國民眾健康，未來將依急診壅塞及病患求診情形採滾動式調整。