女性抽菸肺癌風險更高！國健署示警「4大特定健康危害」

▲國健署表示，國內有多元管道協助民眾戒菸。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

研究顯示，女性吸菸會增加罹患慢性阻塞性肺病、肺癌、中風等風險，並加速老化、損害生育能力。而根據國健署調查，女性吸菸率上升，其中以40至49歲族群最高。國健署提醒，女性暴露於菸霧中的有害物質，罹患肺癌的機率是男性的2倍，且吸菸也會導致女性特定的健康影響，包括增加罹患「子宮頸癌、骨質疏鬆症、生育能力受損和更年期提前」等。

依據國健署111年國人吸菸行為調查結果顯示，我國18歲以上女性吸菸率由109年2.9%上升至111年3.7%，由18歲以後隨年齡增長逐漸上升，其中18歲至29歲年齡層為1.3%、30歲至39歲年齡層為3.8%及40歲至49歲年齡層有4.7%為最高。

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國健署菸害防制組組長羅素英指出，曾邀請女性參與焦點團體座談，受訪者包括吸菸者與戒菸成功者，目的是深入瞭解女性吸菸率的可能原因，座談結果顯示，許多女性吸菸者在求學階段因好奇心或壓力首次接觸菸品，並在同儕與職場社交圈的影響下，繼續吸菸或難以戒菸。

此外，羅素英也提到，吸菸文化中的次文化因素亦不容忽視，例如吸菸帶來的「儀式感」、或在面對無聊、壓力與焦慮等情緒時的習慣行為，這些吸菸習慣，包括工作結束後、飯後吸菸，或在無聊時獨自吸菸，都是經過有意識的學習，逐漸演變為無意識的習慣行為，並且最終被合理化為吸菸的理由。

值得關注的是，女性吸菸的健康風險危害高且易老化。根據美國肺臟協會資料，吸菸與每年80%的女性慢性阻塞性肺病死亡個案有直接關聯性，並且增加中風的風險，女性暴露於菸霧中的有害物質，罹患肺癌的機率是男性的2倍；且每日使用2包以上紙菸的吸菸女性，死於肺癌的風險更為非吸菸女性的20倍。

另外，吸菸也會導致女性特定的健康影響，包括增加罹患子宮頸癌、骨質疏鬆症、生育能力受損和更年期提前等，還會產生更多臉部皺紋及造成牙齦疾病、蛀牙和口臭。

羅素英提醒，吸菸或二手菸害對育齡女性的影響同樣不容忽視，懷孕前或懷孕期間吸菸，會損害孕婦和嬰兒的健康，如妊娠併發症、胎兒出生體重低、早產或影響嬰兒正在發育的肺部與腦部。而懷孕期間接觸二手菸亦會導致嬰兒出生體重較低，也可能導致早產。

而在戒菸方面，根據111年國人吸菸行為調查發現，近4成曾經吸菸者目前已不再吸菸，最主要戒菸原因為健康因素（52.0%），其次為家人及同儕因素（17.7%），及心理因素(5.5%)。國健署也呼籲，目前全國有近2,700家戒菸服務機構提供民眾量身打造的戒菸服務，或撥打戒菸專線（0800-636363），透過方便、隱密的戒菸諮詢，一同討論並制定個人化的戒菸計畫。