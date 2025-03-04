推翻20年醫學爭議！醫師推荷爾蒙補充療法　防骨鬆＋失智

▲鴻馨診所院長吳佳鴻醫師推荷爾蒙補充療法可防骨鬆＋失智 。（圖／時報出版提供）

記者王威智／綜合報導

荷爾蒙補充療法（HRT）曾是更年期女性的重要選擇，卻因2002年一項研究報告被誤解為健康威脅。鴻馨診所院長吳佳鴻醫師指出，科學日新月異，但大眾觀念仍停留在20年前，導致許多女性錯失維持健康的機會。如今，新研究推翻過去結論，證實HRT能降低死亡率、保護心血管健康，並減少骨質疏鬆與失智症風險。他強調，現在正是重新審視這項影響全球女性健康議題的時刻。

2002年，美國「女性健康促進計畫」（WHI）研究團隊發表報告，指出停經女性補充荷爾蒙可能增加乳癌與心血管疾病風險，迅速引發全球關注，許多女性與醫界人士因此停止使用這項原本用來緩解更年期不適的療法。

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《紐約時報》等主流媒體迅速將「荷爾蒙補充療法與乳癌風險」畫上等號，使數百萬依賴此療法的女性陷入恐慌，甚至立即停藥。然而，這場危機的根源在於研究數據未區分年齡層，導致結論失真。

當時的受試者年齡介於50至79歲，平均年齡63歲，其中40%患有高血圧、半數有吸菸習慣。這些條件與剛進入更年期、健康狀況良好的50歲女性截然不同，但研究團隊未考量這些變因，混合分析後的結論因此有所偏差。

鴻馨診所院長吳佳鴻醫師在新書《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵》中提到，近年來醫學界重新檢視這項議題，發現若區分年齡層來看，50至59歲女性使用荷爾蒙補充療法不僅不會增加死亡風險，還能降低30%的整體死亡率，改善心血管健康，並有效預防骨質疏鬆與失智症。然而，這些新研究結果卻未獲得當年同等的媒體關注，許多女性至今仍對荷爾蒙補充心存疑慮。

若當年能更審慎地解讀數據，女性的健康選擇會有所不同嗎？隨著科學不斷進步，我們現在擁有更多證據與理解，應該擺脫過時迷思，重新評估荷爾蒙補充療法的價值，讓健康決策回歸科學與理性，而非基於恐懼。科學在進步，但觀念卻被20年前的誤會凍結。現在，我們有了新的證據與理解，是時候擺脫舊有迷思，重新審視這場影響全球女性的重大決策，讓健康選擇回歸理性。

本文摘自：《別怕荷爾蒙 妳抗衰防病的關鍵：全面解析更年期症狀、心血管健康、失智症、骨質疏鬆、心理健康、乳癌迷思》一書。

▲鴻馨診所院長吳佳鴻醫師在新書中指出，醫學界發現50至59歲女性使用荷爾蒙補充療法不僅無死亡風險，還能降低30%整體死亡率，改善心血管健康，並預防骨質疏鬆與失智症。（圖／時報出版提供）