連假後「腦袋卡住」？營養師：7大營養素擺脫「連假症候群」

記者黃稜涵／綜合報導

許多人在連假結束後出現「連假症候群」，像是腦袋卡住、記憶力減退、注意力不集中等情況。營養師張語希指出，連假過後，身體和大腦需要時間適應日常節奏，而「腦霧」正是最常見的現象之一，她整理出「7大關鍵營養素」，幫助你迅速擺脫腦霧，找回清晰思緒！

▲連假後常覺得「腦袋卡住、注意力不集中」嗎。（圖／CFP）

1. 益生菌：讓腸道和大腦連線更順暢

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腸道健康對大腦有很大的影響，益生菌透過「腸腦軸線」提升認知、穩定情緒，還能改善睡眠，建議可以吃優格、味噌湯等發酵食品，或選擇含多種菌株的益生菌補充品，提升腸道健康。

2. 維生素C：記憶力的能量補給站

維生素C不足可能讓你反應變慢，還會影響情緒和記憶力，建議多吃吃橘子、奇異果、草莓等水果，攝取不足時，可以適時補充維生素C。

3. 維生素B12：專注力加速器

缺乏B12會導致注意力不集中、記憶力下降。補充B12能有效提升大腦功能，建議從瘦肉、蛋、乳製品和貝類中攝取，素食者可考慮植物性B12補充劑。

4. Omega-3脂肪酸：提升大腦靈活度

Omega-3 有助於増強大腦功能，穩定情緒，減少焦慮和壓力，建議多吃鮭魚、亞麻仁油、藻油等，或是服用魚油膠囊，確保EPA和DHA的攝取。

5. 維生素D：讓大腦感受陽光的力量

維生素D與專注力、記憶力及免疫力息息相關，假期後特別需要補充來提振精神狀態，建議每天曬太陽20-30分鐘，或適量補充維生素D。

6. 鎂：壓力解除密碼

鎂可以幫助減少壓力，緩解焦慮，改善腦霧症狀，讓你回到最佳狀態。建議多攝取堅果和深綠色蔬菜，壓力大時可考慮補充鎂粉或鎂片。

7. 硒：大腦的抗氧化能量

硒是大腦的抗氧化能量，可以幫助對抗自由基、提升記憶力，最佳的天然硒來源之一就是巴西堅果，每天食用2-3顆即可滿足身體對硒的需求，有效支援大腦運作

▲張語希營養師指出，可以透過7大營養素擺脫「連假症候群」。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）



張語希表示，連假後出現腦霧不必過度擔心，這是大腦適應日常節奏的正常反應。只要透過正確的營養補充與飲食調整，就能幫助大腦迅速恢復，重拾清晰思緒與高效工作狀態。