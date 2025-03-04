方大同肺病逝　醫示警「肺纖維化」比癌症還致命！有3症狀當心

▲喘、咳、累3大症狀持續要當心肺纖維化。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

金曲歌王方大同驚傳因為肺部疾病過逝，醫師指出，許多肺部疾病最後也可能會導致纖維化，倘若沒有及時妥善治療，肺功能惡化速度可能如失速列車，最終導致呼吸衰竭甚至死亡，恐比許多癌症還致命！醫師提醒民眾，如果出現「喘、咳、累」三大症狀持續超過8周，儘速前往胸腔內科尋求專業診斷治療。

台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴說明，肺纖維化的成因很多，許多肺部疾病最後也可能會導致纖維化。他指出，近年除了國人常聽到的新冠肺炎、流感這類「因感染後發炎所致」肺纖維化之外，最常被民眾所忽略的是，不可逆的特發性肺纖維化，以及自體免疫所造成的肺纖維化。

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然而有不少民眾多半是肺部症狀嚴重影響生活才尋求就醫，傅彬貴示警，由於肺纖維化的初期症狀並不明顯，許多民眾常誤把慢性咳嗽（超過3周以上）、呼吸短促、喘或疲累無力當成是小感冒或是老化體力不佳而拖延就醫，但此時才診斷肺纖維化恐肺功能已大幅下降。

▲中榮胸腔內科主治醫師傅彬貴。（圖／醫師提供）

傅彬貴曾收治一名60歲退休教師，對方平日最大的樂趣是與三五好友約爬山健走，半年來，逐漸體力下降，原本可輕鬆的爬上四樓、爬坡，竟也變得喘氣吁吁，近日感冒後症狀加劇，活動就喘，血氧濃度只有93%，輾轉前往胸腔內科就醫，才被確診為特發性肺纖維化，也就是俗稱的菜瓜布肺。

傅彬貴指出，特發性肺纖維化是一種不明原因所致的慢性肺部發炎，由於肺臟反覆地受傷結痂，長時間下來讓原本柔軟富有彈性的肺部逐漸變硬、變厚，最終導致無法順利進行氣體交換，嚴重恐造成肺功能急速下降，由於肺纖維化是不可逆的，若沒有及時適當的治療，一旦發生急性惡化，死亡率更高達50％以上 。

傅彬貴提醒，民眾若有「喘、咳、累」3大症狀且持續8周以上，絕對不可以掉以輕心，建議盡速前往胸腔內科尋求進一步專業診斷，尤其是家中有年長者更要提高警覺謹慎因應。

在治療方面，目前已有抗肺纖維化藥物可延緩約5成肺功能惡化速度 ，並降低約7成發生急性惡化的機率 ，唯有及早診斷、及早治療，才能有機會減少死亡風險，並保有良好的生活品質。