腹部脂肪與大腦健康有關係？　「年齡」是影響關鍵

▲隨著年齡增長，腹部脂肪產生CX3CL1的能力會下降。（示意圖／Pixabay）

文／常春月刊

腹部脂肪被認為是長期健康狀況不佳的指標，會增加糖尿病和脂肪肝等疾病的風險；但現在有研究人員發現，它可能有益於大腦健康，但取決於年齡。

日本東邦大學的研究人員進行了一項小鼠研究，以檢驗內臟脂肪對不同老化階段大腦健康的影響。他們對5個月、10個月和18個月大的老鼠進行了分析，這3個年齡階段大致相當於人類的青年期、中年期和老年期；透過比較這些年齡組，研究人員旨在了解內臟脂肪功能隨時間的變化，是如何影響認知健康和大腦相關的蛋白質。

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他們的研究結果發表在《老年科學》雜誌上，顯示內臟器官周圍的脂肪會產生 CX3CL1，這種蛋白質在維持腦源性神經營養因子 (BDNF) 方面發揮關鍵作用；BDNF是維持大腦健康的關鍵蛋白質，它能調節神經元的生存、生長和維持，確保腦細胞之間的正常溝通。

然而，隨著年齡的增長，由於荷爾蒙調節酶（11β-HSD1）濃度降低，腹部脂肪產生CX3CL1的能力會下降，這會降低大腦中的BDNF濃度，導致認知能力下降。研究人員因此得出結論，儘管腹部脂肪可能在生命早期支持大腦健康，但這種保護作用會隨著年齡的增長而減弱。

當研究人員給老年小鼠注射額外劑量的CX3CL1時，它們的大腦功能顯示出明顯的改善，而當科學家人為降低年輕小鼠的CX3CL1濃度時，它們的BDNF濃度也會下降。這表明CX3CL1對於維持大腦在任何年齡支持神經元生長和功能的能力非常重要。

這些發現進一步強調了身體系統的相互連結，即使腹部脂肪的微小變化，也會對大腦健康產生直接的影響。然而，研究人員並不認為增加腹部脂肪是解決大腦健康問題的良方。

在考慮增加額外脂肪之前，必須注意研究人員警告的保持平衡的必要性。雖然腹部脂肪可能具有保護大腦的作用，但腹部脂肪過多會導致嚴重的健康風險，包括代謝紊亂和發炎；為了促進大腦健康，保持均衡飲食、運動和充足睡眠等健康的生活方式非常重要。

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