性侵被害人6成是兒少！每4個就有1個男孩　衛福部揭不敢求助原因

▲衛福部公布性侵害案件相關數據。（示意圖／CFP）

文／中央社

衛生福利部統計，性侵害案件中，近6成被害人為兒少，其中每4名兒少被害人就有1名男性，但因社會性別刻板印象、害怕被質疑或嘲笑，導致許多男性被害者選擇沉默，籲各界重視。

隨著網路科技的快速發展，性暴力犯罪樣態已跨越實體與網路的界線，為強化社會對於性暴力的認識與防範，衛生福利部保護服務司規劃性暴力巡迴影展計畫，自3月起陸續在各縣市上映。

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保護司近日發布新聞稿指出，根據統計，性侵害案件中，近6成的被害人為兒少，許多性侵害被害人因為加害者擁有權勢、社會地位或其他影響力，使得他們在年幼時不敢發聲，甚至長年背負沉重壓力，直到成年後才鼓起勇氣說出真相。

在兒少被害者中，每4人就有1名男性。保護司表示，社會普遍對於男性被害人的關注較少，許多男性因社會性別刻板印象、害怕被質疑或嘲笑而選擇沉默，導致許多案件未被揭露。

保護司說明，這次特別選映改編自真實事件的法國電影「感謝上帝」，講述3名成年男子勇敢揭發兒時遭受教會神職人員性侵經歷，影片中細膩描繪其面對社會壓力、權勢壓迫與自我懷疑的掙扎，並展現他們在成年後尋求正義過程，希望藉由影像力量，喚起社會對於男性性侵害議題的關注與討論。

保護司強調，性暴力被害者在遭受傷害後，往往需要長時間的心理復原與重建，過程充滿挑戰與辛苦，而防治教育的推廣至關重要形塑友善、支持、接納、不譴責的社會氛圍，對被害人復原之路尤為重要。

保護司指出，政府除積極修法，建立相關制度與措施遏止性暴力，強化一般民眾對於性暴力的認知和防治意識尤為重要，唯有建立零容忍的環境，才能真正防止性暴力的發生。