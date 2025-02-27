OHCA等於死亡嗎？　專家解析救命關鍵

▲OHCA是「到院前心肺功能停止」。（示意圖／Pixabay）

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文／常春月刊

我們常在新聞中聽到OHCA、葉克膜、猝死等醫療名詞，但許多人對其真正含義感到困惑，甚至誤以為OHCA（到院前心肺功能停止）等同於死亡，事實真是如此嗎？哪些情況或族群需要葉克膜來搶救生命？

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有一位58的陳先生在進行體能訓練時，突然倒地且失去生命跡象，一旁同仁隨即通報119並立刻施行CPR心肺復甦術，待消防隊抵達後，以自動體外心臟電擊去顫器（AED, Automated External Defibrillator）施救之際，同步知會台北慈濟醫院急診部啟動葉克膜小組「葉克膜輔助心肺復甦術（ECPR）」預作準備。

救護車抵達醫院後，醫師立即接續為患者裝置葉克膜體外維生系統，最終患者陳先生被診斷為急性心肌梗塞，在心導管室置放塗藥支架之後心臟功能趨於穩定，也在術後第三天順利移除葉克膜，並於第八天順利自行走著出院。

OHCA並不等於死亡

台北慈濟醫院心臟外科主治醫師徐展陽指出，OHCA（到院前心肺功能停止）是「Out-of-Hospital Cardiac Arrest」的縮寫，指患者在到達醫院之前，已經沒有心跳和自主呼吸的情況；這通常是可能是因為心血管疾病導致心臟驟停，或是嚴重外傷、溺水、窒息或其他致命狀況等所導致。

然而，聽到OHCA千萬不要擔心，OHCA並不等於死亡，因為只要在黃金急救時間之內施以心肺復甦術（CPR）和電擊除顫（AED），甚至在加上葉克膜的使用，有些患者仍然有機會恢復心跳並繼續存活下去。因此，當發現有人OHCA時，一定要立即進行CPR並使用AED，可以大幅提高患者的存活率。

葉克膜是心肺輔助裝置

徐展陽說明，所謂葉克膜（ECMO，體外膜氧合，Extracorporeal Membrane Oxygenation）是一種心肺輔助裝置，當患者的心臟或肺功能嚴重衰竭，且無法自行維持生命時，葉克膜可暫時接管心肺功能，簡單來說，就是人工心肺維持系統，能幫助血液循環與氧氣供應，進而爭取後續的治療時間。

前面提到，導致OHCA到院前心肺功能停止的原因很多，但不是每一種情況都適使用葉克膜，要以葉克膜施救院外猝死患者，需符合心因性休克的要件，包括旁人目擊倒地且立刻施救、初始心律為可電擊的心律，以及過往病史符合疑似心肌梗塞、肺栓塞、先天心律不整等危險因子等狀況。

不是每個OHCA病人都能裝葉克膜

徐展陽進一步說明，當OHCA病人符合上述特徵，以台北慈濟醫院來說，就會啟動ECPR的急救團隊，迅速地為病人裝置葉克膜，即是從股靜脈將血液引出體外，經葉克膜氧合之後，再引入股動脈，以便維持血液循環與氧氣供應，代替病患自身的心肺循環功能，支持患者度過最危急的病程。與此同時，後線單位包括放射科、心導管室、加護病房等人員也已準備就緒，確保跨團隊對接順暢，以利後續檢查與治療。

徐展陽強調，葉克膜雖然是強大的救命工具，但並非治療方式，而是爭取時間，讓醫療團隊處理患者的根本病因，並提升存活機會；因此，葉克膜也不能放置太久，一般來說，大約都是3、4天，待患者病癥穩定且處理好危險因子，並度過最危急的病程階段後，就可以移除了，也才能免除放置時間過久而產生的併發症，例如感染或血栓等風險。

OHCA後60分鐘內是黃金急救時間

徐展陽指出，根據國外相關機構的建議，葉克膜應於病患倒地失去自主循環後60分鐘內完成，這黃金時間內分秒必爭，環環相扣，迅速的裝機時間有助於提升患者存活率與神經學預後。

因此自2018年11月起，台北慈濟醫院心臟內外科、急診醫學部與新北市消防局合作展開「院外猝死（OHCA）葉克膜輔助（ECPR）完全救護」計畫，但凡急診接獲消防局的通報，送來的病人是符合條件的，即會聯繫心臟血管外科到急診準備，啟動ECPR。

徐展陽說明，截至2025年1月底，台北慈濟醫院共搶救了113例院外猝死個案，病人存活機率達26.1％，大約是每4人就有1人成功存活且預後良好，與國際的數據差不多，而且其中高達9成以上患者的神經學預後良好，能夠清醒地自行走出醫院。

春季溫差大，心血管患者須警惕猝死風險

春季早晚溫差明顯，環境溫度每下降 1℃，猝死風險便提高 5.4%。其中，心血管疾病患者、三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）族群，以及有吸菸、飲酒習慣者更是高危險群。

徐展陽建議，三高患者務必做好保暖措施，確保身體暖和後再出門，以減少冷風對心血管的負擔。此外，三高控制至關重要，這些「隱形殺手」雖初期症狀不明顯，但長期下來會導致血管硬化，提高心血管疾病風險。

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