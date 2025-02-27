毒物專家姜至剛接任食藥署署長！台大院長力薦「三刀流」人才

▲姜至剛接任食藥署署長。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今（27）日上午11時30分舉行代理、新任署長交接暨宣誓典禮，由衛生福利部邱部長泰源親自主持監交儀式，新任署長由國立台灣大學醫學院毒理學研究所教授兼所長姜至剛接任。台大醫院院長吳明賢力薦，姜至剛是不可多得的三刀流人才，相信能發揮所長，帶領食藥署團隊。

姜至剛研究專長為醫學、食品安全與藥毒理學等，同時具備學術專業及臨床實務。吳明賢特別力薦，姜署長為腎臟科醫師，精通藥品及毒理，且具法律碩士學位，是不可多得的三刀流人才，相信能發揮所長，帶領食藥署團隊，繼續重要業務之推動。

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姜至剛指出，食藥署職掌的「食品」、「藥品」、「醫療器材」及「化粧品」四大業務，攸關國人健康安全，責任重大，面對未來挑戰，食藥署將全面提升管理與科技能量，並特別聚焦藥品和食品方面任務，將全面強化藥品供應鏈的韌性，確保藥物供應穩定，並積極推動國內生技藥業的發展，以創新研發帶動產業升級。

另也針對邦克列酸、諾羅病毒、仙人掌桿菌等生物性危害，將透過完善GHP與HACCP制度，從源頭防範生物性危害。對於蘇丹紅、農藥殘留等化學性危害，將結合人工智慧科技輔助監控與檢驗，並透過跨部會合作及吹哨者保護機制，及時揭發並有效遏止食安違法事件。