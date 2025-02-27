法式接吻短短10秒「交換8000萬細菌」　專家警告：小心吻出病

▲「接吻」是情侶之間的甜蜜舉動。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

文／每日健康

接吻，這個甜蜜的舉動，是愛情裡不可或缺的小儀式。但你知道嗎？這浪漫的瞬間，竟然也像是一場無聲的「細菌派對」！醫生提醒我們，接吻不僅是愛的表現，還可能是病菌的傳遞途徑。因此，了解接吻帶來的健康風險，是守護自己和伴侶健康的第一步。

接吻的健康風險

法式接吻，這種讓人心跳加速的親密行為，竟然會在短短 10 秒內交換約 8000 萬個細菌！根據 2014 年發表於《微生物學前沿》（Frontiers in Microbiology）的研究，情侶之間的口腔菌群相似度會顯著增加，平均可達 34%。換句話說，當你享受甜蜜時，也可能正進行著一場「微生物交流會」。

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深情的法式接吻，不僅是唇齒間的碰撞，更是唾液的交流。研究顯示，伴侶們在這短短的 10 秒鐘內，會交換大量細菌，其中可能包含影響口腔健康的病菌。例如，與蛀牙密切相關的變形鏈球菌（Streptococcus mutans）就可能透過接吻傳播。一項研究發現，情侶接吻後，雙方唾液中的變形鏈球菌相似度可能提升 20%，這意味著蛀牙風險可能悄然增加。因此，維持良好的口腔衛生至關重要。

當心「接吻病」與其他傳染風險

說到「接吻病」，這絕非危言聳聽。其正式名稱為 傳染性單核球增多症（Infectious Mononucleosis），主要由 EB 病毒（Epstein-Barr Virus, EBV）引起，接吻是其主要傳播途徑之一。感染後，可能出現 發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大 等症狀，讓人倍感不適。尤其是青少年和年輕人，因免疫系統仍在發展，感染風險相對較高，因此需格外留意。

除了 EB 病毒，接吻還可能傳播其他病原體，例如：

口腔皰疹病毒（HSV-1）：可引起嘴唇或口腔內的皰疹，具有高傳染性，尤其是在發作期間。

幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）：與 胃潰瘍、胃炎、甚至胃癌 有關，部分研究顯示其可經由唾液傳播，但主要傳播途徑仍為經口糞途徑。

如何降低健康風險？

為了能安心享受接吻，專家建議採取以下預防措施：

1. 避免在口唇皰疹發作期接吻，因為病毒此時傳染性極高。

2. 定期進行口腔檢查，早期發現並治療可能的口腔疾病。

3. 保持良好的口腔衛生，包括 每天刷牙至少兩次、使用漱口水、定期更換牙刷，降低病菌滋生機會。

4. 確保伴侶的健康狀況，若對方有發燒、喉嚨痛等症狀，應暫時避免過於親密的接觸。

接吻，這甜蜜的愛之語，雖然能讓心跳加速，但也可能帶來健康挑戰。理解這些潛在風險，並採取適當的預防措施，才能在享受愛情的同時，也保護自己和伴侶的健康。從現在開始，給彼此一個健康的「吻」吧！

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